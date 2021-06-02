台灣旅法多媒體藝術家鄭淑麗籌備20年　法國尼斯博物館展開「病毒」線上個展

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣旅法多媒體藝術家鄭淑麗籌備20多年，以「病毒」為題於法國尼斯亞洲藝術博物館展開線上個展。

旅法台裔藝術家鄭淑麗自2000年起，即以「病毒」為題，展開一系列創作。而在新冠肺炎肆虐之際，鄭淑麗延續先前創作概念，以「轉化的病毒」（Virus Becoming）為名，在文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）和法國尼斯亞洲藝術博物館（Musée des Arts Asiatiques）合作下，舉辦線上個展。

尼斯亞洲藝術博物館原訂於去（2020）年12月為鄭淑麗舉辦實體個展，因當時法國疫情仍嚴峻，藝文場館直到今年5月19日才開始解封，館方在無法延後檔期的情況下，便規劃於官網及尼斯錄像藝術協會（OVNi）網站舉行線上個展，即日起民眾可透過連結進入觀賞。

本次展出鄭淑麗今年度的多項作品，包括〈UKI BioNet〉、〈Petri Dish〉、〈Red Pill〉，以及2018年舊作〈UKI Virus Rising〉。此外，OVNi官網亦推出尼斯亞洲藝術博物館原已布展的展覽場景影像展，讓觀眾可透過線上影像感受展場氛圍。

鄭淑麗表示，面對全球疫情所造成的政治、社會及經濟各方面的亂象，她試圖透過創作，從文字及隱喻上重新對「病毒」提出辯證性的思考；「病毒」不僅是侵入、攻擊的來源，同時也具有行動、抵抗的力量。

鄭淑麗為多媒體藝術家，創作領域包括網路裝置藝術、錄像與電影製作。2019年為威尼斯雙年展台灣館打造的創作計畫「3x3x6」大受好評，近來陸續獲邀於巴黎龐畢度中心、法國國立影藝多媒體教育暨工作室等地進行展演。此次個展雖因疫情影響，實體個展無法呈現予一般民眾參觀，但在法國政府規定所容許的特殊情況下，館方特別邀請專業人士分梯次參觀實體展覽，並獲得不少讚賞及報導關注。

巴文中心表示，2019年與法國凱布朗利博物館合作辦理的「極樂天堂」紙紮特展引起熱烈迴響，在展期結束後立即巡迴至尼斯亞洲藝術博物館展出，並與館方建立了良好的合作關係。2020年11月原訂於尼斯舉辦城市錄像藝術節，尼斯亞洲藝術博物館與藝術節單位OVNi邀請鄭淑麗以個展方式參與活動，但因應法國二度、三度封城，便改以線上模式辦理。

法國尼斯亞洲藝術博物館於1998年開館，館舍由日本建築師丹下健三規劃設計。館內主要收藏亞洲傳統藝術、宗教藝術、常民文物等，並有部分當代創作品。該館不定期推出特展，且不限於傳統藝術，時有結合當代藝術或流行文化的展出，如日本攝影家作品展、「亞洲鬼怪與地獄」特展等。

「轉化的病毒」線上展覽

尼斯亞洲藝術博物館官網：https://reurl.cc/2rb0NO

尼斯錄像藝術協會官網：https://www.ovni-festival.fr/shu-lea-cheang/