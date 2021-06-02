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索羅門省長來台就醫中國反彈 台灣外交部：對台醫療服務品質的肯定

索達尼感謝台灣協助，其顧問對中國反彈表達遺憾。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 12:35
圖為外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

圖為外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）本月26日索羅門群島馬萊塔省省長蘇達尼抵台就醫，引發中國反彈，外交部發言人1日表示，蘇達尼此次來台純屬醫療需求，並無其他目的。

本報28日報導，馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）因腦部急需電腦斷層掃描，當地醫療設備短缺，美國與澳洲政府並未治療提供便利，蘇達尼不得不為昂貴的私人機構醫療募款籌措十萬美元治療金。台灣總統英文基於人道精神，安排蘇達尼與其妻子及特別顧問一同來台灣接受治療。

索羅門群島馬萊塔省省長蘇達尼抵達台灣就醫，引發中國反彈。中國駐索羅門大使館日前就此發表聲明，強調「一中原則」下，堅決反對邦索國官員與台灣任何形式的官方接觸。此外，中國已向索國表達關切，希望相關議題皆依照「一中原則」處理。

外交部1日指出，蘇達尼抵台後，將檢查腦部並治療，他對台灣協助其就醫治療表示感謝。對於中國反彈並祭出「一中原則」，蘇達尼的顧問表示，很遺憾中國有此反應。

外交部發言人歐江安晚間回應表示，蘇達尼5月26日抵台後，正依規定進行14天的檢疫隔離，完成檢疫程序後，會在台進行醫療診治。

歐江安說明，蘇達尼去年身體不適就醫，經索羅門醫院初步診斷，必須接受更精密診察才能確認病因。蘇達尼團隊曾多方評估各種就醫方案，並報准索羅門中央政府申請海外轉診。「基於對台灣優良醫療品質的信任，蘇達尼主動向台表達希望前來接受診療。」

歐江安表示，外交部樂見蘇達尼對台灣醫療服務品質的肯定。考量蘇達尼是堅定支持台灣的長期友人，且經專業評估，蘇達尼確有緊急醫療需求，基於人道考量及綜合評估，台灣政府同意蘇達尼來台就醫。蘇達尼此次來台純屬醫療需求，並無其他目的。

索羅門於2019年9月因利益考量，與台斷交轉與中國建交。挺台的蘇達尼拒絕當地親中國會議員以賄款利誘，尋求支持與中國建交。蘇達尼主張，馬萊塔省繼續維持與台的關係，堅拒中國在馬萊塔省的投資計畫，馬萊塔省在2020年10月獲美國2500萬美元（約新台幣7.16億元）的援助發展款。
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