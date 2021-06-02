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台灣國產疫苗二期試驗 陳建仁臉書曝參加心得：執行嚴謹

陳建仁與太太親身體驗這項臨床二期試驗，認為設計相當完善，執行十分嚴謹，期待在解盲後進行兩組的比較分析。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 12:00
公衛專家、前副總統陳建仁1日深夜貼文分享與太太參與國產疫苗第二期臨床試驗心得。（圖/中央社）

公衛專家、前副總統陳建仁1日深夜貼文分享與太太參與國產疫苗第二期臨床試驗心得。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）國產疫苗議題近日引發多方論戰，公衛專家、前副總統陳建仁昨(1日)晚間發布貼文，再度闡述自己參加高端疫苗二期臨床試驗的心得，大讚試驗過程嚴謹，施打後沒什麼副作用。

陳建仁日前接受民視「新聞觀測站」的專訪，透露參與國產疫苗第二期臨床試驗的感受，他表示雖然實驗中有七分之一的受試者是對照組，他也不清楚自己是哪一組，不過接種至今並無身體不適，他的其他朋友也有相同的想法，認為沒什麼太大的副作用，而在4000多個受試樣本經分析後，發現不良反應比率是偏低的。

節目中陳建仁也說明，這是因為國產疫苗屬於蛋白質次單元疫苗，是人類比較常用的疫苗平台，通常施打後的不良反應比例會較低。

為更進一步說明訪談中的內容，陳建仁昨深夜於臉書發布貼文，表示對照組的用意是為確保研究結果不被人為扭曲。在這次的國產疫苗隨機雙盲研究中，有七分之六的受試者使用試驗疫苗，另外七分之一的受試者使用「安慰劑」，也就是不含有效成分的針劑(生理食鹽水)，而醫師和受試者都不知道我們打的是疫苗還是安慰劑。

貼文中，陳建仁也強調，自3月17日施打第一劑，至4月14日接種第二劑，每天記錄《受試者日誌》，期間都沒有任何的不良反應，也沒有感覺任何不適，期待在解盲後進行兩組的比較分析。

陳建仁認為，自己與太太親身體驗到這項臨床二期試驗，設計相當完善，執行十分嚴謹。該試驗在解盲以後，試驗數據將會提交給食品藥物管理署的專家委員會來審查是否通過。
陳建仁
國產疫苗
高端疫苗
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新冠肺炎
疫苗

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