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老人長照、家庭醞釀群聚感染 專家：三級警戒恐延期

北市長照老人群聚7天7死，中研院研究員憂心新一波家庭群聚感染。

By 台灣英文新聞
2021/06/02 11:45
長照機構老人群聚，致死率偏高。（中央社檔案圖片）

長照機構老人群聚，致死率偏高。（中央社檔案圖片） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）本土疫情爆發至今近3星期，三級警戒民眾自主封城看似奏效，Rt值持續下降，然而中研院生醫所研究員何美鄉提醒，新一波的「家庭群聚感染」依舊嚴峻，三級警戒恐無法在六月十四日解除。

台北市政府昨（1）日證實，5月23日在信義區某老人長照養護機構爆發群聚感染，34位住民及工作人員快篩陽性，此案7日內已造成7位住民死亡，死者平均年齡八十二歲。而本土疫情爆發以來，全台至少4起發生在長照機構的感染事件，台北市長柯文哲表示，機構老年人多半需鼻胃管、尿管、氣切管，又高齡，因而死亡率高。

北市也修正疫苗施打順序，將長照養護機構的工作人員，不論年齡，施打順序向前移到基層診所的順位，以防止年輕的工作人員在外染疫，帶入長照機構中，此舉主要保護比較脆弱的老年族群。

指揮中心指揮官陳時中則呼籲大狀繼續防疫勿鬆懈。他表示，經過大家兩個星期的努力，Rt值有所下降，然而現在「沒有樂觀也沒有放鬆的本錢」，要繼續堅持，努力防疫。

聯合報報導，何美鄉表示，因為新一波的家庭群聚感染，預計到6月14日仍無法恢復至二級警戒。她指出，民眾自主封城阻斷傳播鏈，讓疫情有所趨緩，然而，因許多輕症或無症狀感染者跟家人同住，新一波「家庭群聚感染」仍在發酵。疫情無法將警戒降至二級，何美鄉仍建議，可以稍微放寬一些限制，外出仍須戴口罩，但開放公園、運動場所。

截止自6月1日，單日新增確診案例332例，包含262例本土、 5例境外移入、 65例校正回歸。國內總確診人數8842例，死亡人數137例，每日新增確診人數趨緩。

老人長照、家庭醞釀群聚感染 專家：三級警戒恐延期
三級警戒
老人長照

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