最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世

新北市土城一間養護中心爆發住民和工作人員群聚案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫） 新北市土城一間養護中心爆發住民和工作人員群聚案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

2021-06-02 15:42更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北市土城某養護中心爆發群聚感染，衛生局長陳潤秋下午表示，該養護中心共有33人染疫，另有1人死亡。

新北市衛生局長陳潤秋下午於新北市新冠肺炎防疫應變會議中表示，80多歲的指標個案因有慢性疾病，頻繁進出醫院接受治療，5月28日因發燒送往醫院治療後確診，衛生局便立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧，將該機構住民及工作人員進行PCR檢測，結果共有25位住民和8位工作人員確診，另有一名中風的99歲女性住民，長期有肺部疾病，染疫後過世。

2021-06-02 11:40首發

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北市土城某養護中心爆發群聚感染，已知1名住民染疫後，另25人快篩陽性，衛生局已將該機構全面淨空清潔消毒，至於感染源仍進行疫調中。

新北市衛生局表示，這家機構內有一名80多歲住民(指標個案)於5月28日發燒送醫，檢測病毒核酸（PCR）陽性反應，隨即住院治療。社會局接獲通報後，立即啟動緊急應變作業，將34住民及11位工作人員進行快篩，結果發現34名住民中有20人陽性、11名工作人員有5人陽性。

衛生局表示，已對此長照機構全員進行病毒核酸PCR檢測，並於原機構全面淨空清潔消毒，至於感染源仍進行疫調中。