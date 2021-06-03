〈時評〉台灣疫苗之亂解方？

說到疫苗，國產的也好、進口的也罷，安全與否絕對應該是第一優先考量所在，其次才是效力大小、價格高低的問題。

台灣在這一波來勢洶洶的疫情與國產疫苗尚未出爐、進口疫苗又欠缺不足的青黃不接當下，出現了兩條平行的新聞：其一是，日本厚生勞動省正與AZ公司協商，希望刪除原契約中不得轉移的條款，將日本一部分的AZ疫苗供應台灣；其二是，在國台辦質問「要不要中國疫苗？」碰到台灣陸委會駁斥「兩面手法／統戰分化」的釘子後，鴻海創辦人郭台銘、國際佛光會中華總會、孫文學校總校長張亞中等分別跳出來表示，願意協助疫苗的採購，或自掏腰包購買德國BNT疫苗捐贈給國人施打。

事已至此，正如一開頭說的，疫苗之首要是：安全，安全，安全！中國疫苗如果有信用堪虞的世衛除外的國際認證（而非空口白話、自吹自擂是全球最好的疫苗），願意遵照防疫中心進口疫苗的流程走，老實說，說「疫苗是衛生問題，不是政治問題」的台灣，除了默默接受與承受，其實還真難找到阻擋中國疫苗的正當理由！

疫苗上，有人堅決要中國製除外的疫苗（甚至於稍等一些日子也可以接受），有人說得好像不儘快打中國製疫苗就不爽不快，這其實就跟政治上，國人有堅決向中國說不的，也有不排斥一國兩制（甚至於一國一制）的，道理和心態是一樣的。怕的是，吵不停、鬧不歇、擺不平，結果在台灣真的出現「一國兩制」了：中央防疫中心以替安全把關、需來源透明合法等理由，對中國疫苗說「不」，藍營地方首長卻跳過中央防疫中心的「疫苗專案輸入流程八條件」，自行採購或直接接受來自中國的疫苗，萬一施打後出現狀況，那實非台灣人民之福了。

所以，最不濟果真如此，那麼，在打疫苗之前，指揮中心勢必需嚴格要求每個人簽署一紙文件，表明是（一）一個願打、一個願挨，（二）打國產疫苗與防疫指揮中心認可的進口疫苗，出問題了，可申請藥害救濟讓政府負責，（三）自願施打防疫指揮中心未認可的中國疫苗，出問題了，向中國申請藥害理賠恐求償無門（當年中國毒奶粉事件，台灣廠商求償7億，結果分文未得的殷鑒不遠）。

是否這樣將問題做個了斷，恐怕是最後的辦法了？

（作者為新竹教育大學退休副教授）