Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

連鎖早餐店高雄店長自爆確診新冠　同住家人也中標　衛生局緊急回應

  311
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 11:36
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合整理報導）一間全國連鎖早餐店的高雄分店傳出有店長於網路上自爆確診，並提醒5月21日至5月30日有到過該店消費的客人，將會收到衛生局通知快篩。對此，高雄市衛生局今（2）日回應，確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布為準，相關問題將於下午記者會一併說明。

全國知名連鎖早餐店的高雄某分店官方臉書粉絲上，有一名自稱店長的人士於1日晚間表示，凌晨5點接到通知確診新冠肺炎，最新資訊是共計有4人確診，另外3名確診者都是他的同住家人，店內工作伙伴目前均無恙，但已先轉至防疫旅館隔離。

他也在發文中提到，衛生局會追溯5月21日到5月30日有來過該店領餐人員進行快篩，真的很對不起造成大家的不便，也謝謝大家在疫情期間的支持，最後他也提醒消費者若有身體不適，請盡快與1922聯繫。

此消息一曝光，在網路上引起網友熱議，有網友表示，當地人口稠密，且附近有軍校和國宅，擔心萬一爆發群聚的話疫情恐蔓延。

對此，高雄市衛生局表示，確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布為準，相關問題將於下午記者會一併說明。

連鎖早餐店高雄店長自爆確診新冠　同住家人也中標　衛生局緊急回應

高雄某間早餐店的店長自爆確診，衛生局回應確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布為準。(取自PTT)
高雄
早餐店

相關新聞

台灣5航空站設篩檢站　有症狀者禁搭機　須接受快篩
台灣5航空站設篩檢站　有症狀者禁搭機　須接受快篩
2021/05/31 15:12
台灣增1例日本腦炎病例 今年個案皆來自屏東和高雄
台灣增1例日本腦炎病例 今年個案皆來自屏東和高雄
2021/05/26 10:42
【台灣第3起院內感染】台北某血液透析中心5名洗腎患者確診
【台灣第3起院內感染】台北某血液透析中心5名洗腎患者確診
2021/05/19 17:39
獅子會確診者父女疫調扯謊 侯友宜：重罰30萬 陳其邁：將查是否裁罰
獅子會確診者父女疫調扯謊 侯友宜：重罰30萬 陳其邁：將查是否裁罰
2021/05/16 10:24
獅子會染疫者女兒足跡出爐 高雄人注意
獅子會染疫者女兒足跡出爐 高雄人注意
2021/05/15 17:11

更新時間 : 2021-06-02 15:45 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
【最新】北台灣雙和醫院3護理師遭確診病患傷害案•新北檢：解隔離後移送　警冒染疫風險逮人•侯友宜保證：讓警察都有疫苗打
【最新】北台灣雙和醫院3護理師遭確診病患傷害案•新北檢：解隔離後移送　警冒染疫風險逮人•侯友宜保證：讓警察都有疫苗打
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
注意！新北市新莊五股有病例上升趨勢 確診者最常分佈三大公共區域
注意！新北市新莊五股有病例上升趨勢 確診者最常分佈三大公共區域
台北封城會如何？ 北市公布第四級警戒兵推內容
台北封城會如何？ 北市公布第四級警戒兵推內容
國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑
國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑