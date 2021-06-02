連鎖早餐店高雄店長自爆確診新冠　同住家人也中標　衛生局緊急回應

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）一間全國連鎖早餐店的高雄分店傳出有店長於網路上自爆確診，並提醒5月21日至5月30日有到過該店消費的客人，將會收到衛生局通知快篩。對此，高雄市衛生局今（2）日回應，確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布為準，相關問題將於下午記者會一併說明。

全國知名連鎖早餐店的高雄某分店官方臉書粉絲上，有一名自稱店長的人士於1日晚間表示，凌晨5點接到通知確診新冠肺炎，最新資訊是共計有4人確診，另外3名確診者都是他的同住家人，店內工作伙伴目前均無恙，但已先轉至防疫旅館隔離。

他也在發文中提到，衛生局會追溯5月21日到5月30日有來過該店領餐人員進行快篩，真的很對不起造成大家的不便，也謝謝大家在疫情期間的支持，最後他也提醒消費者若有身體不適，請盡快與1922聯繫。

此消息一曝光，在網路上引起網友熱議，有網友表示，當地人口稠密，且附近有軍校和國宅，擔心萬一爆發群聚的話疫情恐蔓延。

對此，高雄市衛生局表示，確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布為準，相關問題將於下午記者會一併說明。

高雄某間早餐店的店長自爆確診，衛生局回應確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布為準。(取自PTT)