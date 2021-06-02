Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台北松山、高雄小港等5機場篩檢站6/2啟用　旅客須提早90分鐘報到

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 09:52
台北松山、高雄小港等5機場篩檢站6/2啟用　旅客須提早90分鐘報到

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心核定，松山等五處機場將設置篩檢站，今（2）日起前往澎湖、金門、馬祖旅客，有症狀者需接受核酸檢測、不得登機，搭機前14天內有疑似症狀者需接受快篩，採檢陰性才允許登機。

交通部民用航空局表示，松山、台中、嘉義、台南、高雄等5處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，經指揮中心核定後，已經設置篩檢站，並備妥防護裝備及篩檢試劑，今日起，啟動相關作業。

民航局指出，6月2日開始，搭機前往澎湖、金門與馬祖的旅客，抵達機場時均需填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式2份，交航站人員檢視，並配合實聯制及量體溫。

依疫情指揮中心規定，搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，應配合進行病毒核酸檢測，採檢後需返家等待檢驗結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

搭機當天沒有症狀，但過去14天內有疑似症狀者，則於現場配合快篩，快篩結果陰性者可登機，快篩結果陽性者，由衛生單位安排後續病毒核酸檢測，並搭乘防疫計程車至防疫旅宿或集中檢疫所，等待檢測結果。

為讓篩檢作業順利進行，民航局提醒旅客，6月2日起，前往澎湖等離島航班，將暫停受理旅客網路報到，旅客必須於現場櫃臺或自助報到櫃臺（Kiosk）辦理報到並繳交健康聲明書。

另一方面，為免篩檢旅客過多影響航班起降或其他旅客行程，華信、立榮兩家航空公司均會透過官網與簡訊通知旅客於航班起飛前90分鐘至機場，並攜帶身份證及健保卡，請旅客留意相關資訊並配合，以免延誤搭機。

台北松山、高雄小港等5機場篩檢站6/2啟用　旅客須提早90分鐘報到
台北松山
高雄小港
台中
嘉義
台南

相關新聞

台灣副指揮官陳宗彥: 網傳台中設方艙醫院是假消息! 隨便轉傳最重可罰300萬元
台灣副指揮官陳宗彥: 網傳台中設方艙醫院是假消息! 隨便轉傳最重可罰300萬元
2021/06/01 12:45
台灣5航空站設篩檢站　有症狀者禁搭機　須接受快篩
台灣5航空站設篩檢站　有症狀者禁搭機　須接受快篩
2021/05/31 15:12
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
2021/05/30 16:49
台中市餐飲業5/22起全面禁內用 採實名實聯制外送外帶
台中市餐飲業5/22起全面禁內用 採實名實聯制外送外帶
2021/05/21 17:05
確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表
確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表
2021/05/21 10:44

更新時間 : 2021-06-02 15:44 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
【最新】北台灣雙和醫院3護理師遭確診病患傷害案•新北檢：解隔離後移送　警冒染疫風險逮人•侯友宜保證：讓警察都有疫苗打
【最新】北台灣雙和醫院3護理師遭確診病患傷害案•新北檢：解隔離後移送　警冒染疫風險逮人•侯友宜保證：讓警察都有疫苗打
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
注意！新北市新莊五股有病例上升趨勢 確診者最常分佈三大公共區域
注意！新北市新莊五股有病例上升趨勢 確診者最常分佈三大公共區域
台北封城會如何？ 北市公布第四級警戒兵推內容
台北封城會如何？ 北市公布第四級警戒兵推內容
國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑
國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑