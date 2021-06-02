台灣疫情持續蔓延 花東原住民豐年祭將停辦或延後

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣每年6月至9日正值各原族民族年度歲時祭儀，今年受疫情影響，臺東縣政府昨(1)日正式函文通知各鄉鎮市公所，建議轄內各原住民族部落延後或取消相關活動。花蓮縣政府主辦的「聯合豐年節活動」已宣布延期至11月辦理，該縣各部落祭典是否如期舉辦或縮小規模，將由各部落決定。

臺東縣長饒慶鈴表示，原住民族歲時祭儀為原住民族每年舉行的盛大且大規模的祭典儀式，目前國內疫情嚴峻，考量歲時祭儀集會長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險。為維護部落族人健康，防範發生大規模群聚傳播，希望今年部落歲時祭儀相關活動停辦，或視疫情延後辦理，希望部落族人能一同響應與支持。

日前，針對各原住民族部落自主成立防疫站，實施進入部落實聯制等措施，縣長饒慶鈴給予肯定並贊同，縣府將結合部落與民間等各項管道，共同努力防範疫情。

綜合媒體報導，從6月底一連三個月是原住民傳統祭儀，台東地區將有上百場阿美族的豐年祭及魯凱族、排灣族、卑南族的收穫祭陸續登場。受疫情影響，由台東市公所舉辦的「馬卡巴嗨」豐年祭活動，今年將再度取消。另外全台東縣每3年1次的阿美族聯合豐年祭剛好要在今年舉行，目前該活動還在研議是否取消或是延期舉辦。

花蓮縣也有多場原住民傳統祭儀活動，花蓮縣政府主辦的「聯合豐年節活動」已宣布延期至11月辦理，並將視疫情狀況調整，其他各部落祭典是否如期舉辦或縮小規模，將由各部落決定。