Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣疫情持續蔓延 花東原住民豐年祭將停辦或延後

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 09:47
照片由台東縣政府提供

照片由台東縣政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣每年6月至9日正值各原族民族年度歲時祭儀，今年受疫情影響，臺東縣政府昨(1)日正式函文通知各鄉鎮市公所，建議轄內各原住民族部落延後或取消相關活動。花蓮縣政府主辦的「聯合豐年節活動」已宣布延期至11月辦理，該縣各部落祭典是否如期舉辦或縮小規模，將由各部落決定。

臺東縣長饒慶鈴表示，原住民族歲時祭儀為原住民族每年舉行的盛大且大規模的祭典儀式，目前國內疫情嚴峻，考量歲時祭儀集會長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險。為維護部落族人健康，防範發生大規模群聚傳播，希望今年部落歲時祭儀相關活動停辦，或視疫情延後辦理，希望部落族人能一同響應與支持。

日前，針對各原住民族部落自主成立防疫站，實施進入部落實聯制等措施，縣長饒慶鈴給予肯定並贊同，縣府將結合部落與民間等各項管道，共同努力防範疫情。

綜合媒體報導，從6月底一連三個月是原住民傳統祭儀，台東地區將有上百場阿美族的豐年祭及魯凱族、排灣族、卑南族的收穫祭陸續登場。受疫情影響，由台東市公所舉辦的「馬卡巴嗨」豐年祭活動，今年將再度取消。另外全台東縣每3年1次的阿美族聯合豐年祭剛好要在今年舉行，目前該活動還在研議是否取消或是延期舉辦。

花蓮縣也有多場原住民傳統祭儀活動，花蓮縣政府主辦的「聯合豐年節活動」已宣布延期至11月辦理，並將視疫情狀況調整，其他各部落祭典是否如期舉辦或縮小規模，將由各部落決定。
原住民族
豐年祭
花蓮
台東
歲時祭儀

相關新聞

槓上了？台灣離島全面篩檢令遭撤　金門硬起來堅守零確診
槓上了？台灣離島全面篩檢令遭撤　金門硬起來堅守零確診
2021/06/01 20:36
台灣確診者搭台鐵太魯閣號到花蓮途中換座位　這時間搭乘這兩車廂旅客應自主管理
台灣確診者搭台鐵太魯閣號到花蓮途中換座位　這時間搭乘這兩車廂旅客應自主管理
2021/05/21 17:14
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
2021/05/15 17:15
【台灣首款縣市識別氣味】花蓮限定香味旅遊「奇萊之美」: 山海縱谷任你選
【台灣首款縣市識別氣味】花蓮限定香味旅遊「奇萊之美」: 山海縱谷任你選
2021/05/10 21:17
台東熱氣球嘉年華暑假熱鬧登場！超萌Hello Kitty熱氣球將登上天空
台東熱氣球嘉年華暑假熱鬧登場！超萌Hello Kitty熱氣球將登上天空
2021/04/28 20:31

更新時間 : 2021-06-02 15:44 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
【最新】北台灣雙和醫院3護理師遭確診病患傷害案•新北檢：解隔離後移送　警冒染疫風險逮人•侯友宜保證：讓警察都有疫苗打
【最新】北台灣雙和醫院3護理師遭確診病患傷害案•新北檢：解隔離後移送　警冒染疫風險逮人•侯友宜保證：讓警察都有疫苗打
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
注意！新北市新莊五股有病例上升趨勢 確診者最常分佈三大公共區域
注意！新北市新莊五股有病例上升趨勢 確診者最常分佈三大公共區域
台北封城會如何？ 北市公布第四級警戒兵推內容
台北封城會如何？ 北市公布第四級警戒兵推內容
國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑
國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑