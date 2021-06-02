台灣「血汗物流」大塞車~黑貓宅急便：6/3前寄雙北竹桃低溫包裹暫停收件　新竹物流跟進

(圖/臉書粉專: 我們是黑貓員工 要團結！要改變！--若有版權問題,請通知移除) (圖/臉書粉專: 我們是黑貓員工 要團結！要改變！--若有版權問題,請通知移除)

更新時間: 2021-06-02 11:18

首次發稿: 2021-06-02 09:35

圖/「我們是黑貓員工 要團結！要改變！」

圖/新竹物流官方臉書

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）民眾宅在家防疫，網購業績大幅成長, 但物流卻大塞車。黑貓宅急便昨(1)日公告調整服務內容，6月1日至3日暫停受理寄往北北桃竹低溫包裹，14日前不保證貨品隔日送達，也無法指定配送時間，提醒民眾衡量效期後再寄出物件。

新竹物流也宣布，1日到4日暫停受理寄往台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣(市)低溫包裏，以及暫停受理一般消費者低溫包裏寄件(含萊爾富、新竹物流自送站)。

受到疫情升溫影響，民眾宅在家，改以網路訂購生鮮、日常用品，導致包裹數量暴增，讓物流大塞車。

中央社引述黑貓宅急便業者表示，每天都會根據貨量，進行滾動式調整，藉此確保服務品質外，也保障員工身心健康。

黑貓宅急便1日公告服務調整，6月1日至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣、市的低溫包裹，以及暫停受理一般消費者低溫包裹寄件，包含統一超商、OK、一般代收店、黑貓寄取站。

6月1日至6月14日間，契約客戶集貨截止時間至中午12時止，黑貓無法確保包裹隔日送達，也無法指定配送時間，寄送者應斟酌交寄商品效期再寄出。另外，暫停當日寄件當日配達服務。

同時，海、空航班受疫情影響，離島包裹無法確切掌握到貨日。

近期貨物量暴增，讓許多快遞員吃不消，粉專「我們是黑貓員工 要團結！要改變！」貼文指出，目前貨量已不是任何物流公司可以承受，但公司調度導致延遲到貨，讓底下員工疲於奔命，呼籲公司檢討。

貼文並引述員工對話內容，快遞員在第一線送貨危險性高，且公司並無抵制貨量，員工快撐不住，希望申請無薪假。

（圖片來源均為: 我們是黑貓員工 要團結！要改變！)

對此，黑貓宅急便說明，物流業為七休一制度，黑貓均符合法規，並給予員工加給，因應貨量暴增，黑貓已公告服務調整內容。

黑貓宅急便也推出無接觸配送、免簽名機制，黑貓宅急便說明，物品無法配送至指定樓層，將與收件人說明約定至指定配送區域，以拍照留存取代收件人親簽。

新竹物流同樣也有宅配零接觸、照相簡訊簽收、QR Code手機接收等措施。

其實早在5月24日, momo購物網就因疫情考量, 暫停全台醫院配送、大家電也停送萬華板橋等地。

擁有momo購物網等通路的電商業者富邦媒體科技股份有限公司5/24公告，即日起暫停配送至全台醫院及周邊，且台北市萬華全區、新北市板橋及中和部分區域，暫停大家電預約配送服務。

富邦媒發布公告指出，因應疫情警戒與配合物流夥伴配送防疫措施，momo物流配送進行調整，包括全台醫院含周邊無配送，司機將以電話聯絡收件人，請收件人聯繫momo客服更改配送地址。

另外，momo在萬華全區、板橋及中和部分區域，暫停大家電預約配送商品服務，並於電話聯絡時約定延後配送時間。後續若有更新調整，將於會員中心「疫情期間配送調整說明」公告。

至於嘉里大榮物流, 則在5/17公告6月15日前, 服務內容調整與防疫措施如下: