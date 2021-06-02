更新時間: 2021-06-02 11:18
首次發稿: 2021-06-02 09:35
圖/「我們是黑貓員工 要團結！要改變！」
圖/新竹物流官方臉書
（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）民眾宅在家防疫，網購業績大幅成長, 但物流卻大塞車。黑貓宅急便昨(1)日公告調整服務內容，6月1日至3日暫停受理寄往北北桃竹低溫包裹，14日前不保證貨品隔日送達，也無法指定配送時間，提醒民眾衡量效期後再寄出物件。
新竹物流也宣布，1日到4日暫停受理寄往台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣(市)低溫包裏，以及暫停受理一般消費者低溫包裏寄件(含萊爾富、新竹物流自送站)。
受到疫情升溫影響，民眾宅在家，改以網路訂購生鮮、日常用品，導致包裹數量暴增，讓物流大塞車。
中央社引述黑貓宅急便業者表示，每天都會根據貨量，進行滾動式調整，藉此確保服務品質外，也保障員工身心健康。
黑貓宅急便1日公告服務調整，6月1日至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣、市的低溫包裹，以及暫停受理一般消費者低溫包裹寄件，包含統一超商、OK、一般代收店、黑貓寄取站。
6月1日至6月14日間，契約客戶集貨截止時間至中午12時止，黑貓無法確保包裹隔日送達，也無法指定配送時間，寄送者應斟酌交寄商品效期再寄出。另外，暫停當日寄件當日配達服務。
同時，海、空航班受疫情影響，離島包裹無法確切掌握到貨日。
近期貨物量暴增，讓許多快遞員吃不消，粉專「我們是黑貓員工 要團結！要改變！」貼文指出，目前貨量已不是任何物流公司可以承受，但公司調度導致延遲到貨，讓底下員工疲於奔命，呼籲公司檢討。
貼文並引述員工對話內容，快遞員在第一線送貨危險性高，且公司並無抵制貨量，員工快撐不住，希望申請無薪假。
停止集貨、戮力配送、檢討轉整
這波疫情下所創造出來的宅經濟已不是任何物流公司可以承受的！但奈何速達公司經過前一年的教訓還是無法從當中汲取經驗，總公司轉整team調度的無能與無為更是造成7000多位貓兒們疲於奔命、延遲到貨的始作俑者！堆成堆、送不完更是多數站所的現況！
速達工會強烈譴責，公司當斷不斷當換不換，致使廣大的員工與會員無論是勞力與精神上已到達臨界點，這雖然是我們選擇的工作，但請問各位速達的長官，如果這是你小孩，你的心裡做何感受？
(我們是黑貓員工 要團結！要改變！ 6月1日po文)
（圖片來源均為: 我們是黑貓員工 要團結！要改變！)
對此，黑貓宅急便說明，物流業為七休一制度，黑貓均符合法規，並給予員工加給，因應貨量暴增，黑貓已公告服務調整內容。
黑貓宅急便也推出無接觸配送、免簽名機制，黑貓宅急便說明，物品無法配送至指定樓層，將與收件人說明約定至指定配送區域，以拍照留存取代收件人親簽。
新竹物流同樣也有宅配零接觸、照相簡訊簽收、QR Code手機接收等措施。
其實早在5月24日, momo購物網就因疫情考量, 暫停全台醫院配送、大家電也停送萬華板橋等地。
擁有momo購物網等通路的電商業者富邦媒體科技股份有限公司5/24公告，即日起暫停配送至全台醫院及周邊，且台北市萬華全區、新北市板橋及中和部分區域，暫停大家電預約配送服務。
富邦媒發布公告指出，因應疫情警戒與配合物流夥伴配送防疫措施，momo物流配送進行調整，包括全台醫院含周邊無配送，司機將以電話聯絡收件人，請收件人聯繫momo客服更改配送地址。
另外，momo在萬華全區、板橋及中和部分區域，暫停大家電預約配送商品服務，並於電話聯絡時約定延後配送時間。後續若有更新調整，將於會員中心「疫情期間配送調整說明」公告。
至於嘉里大榮物流, 則在5/17公告6月15日前, 服務內容調整與防疫措施如下:
親愛的客戶 您好!
本公司於2021.05.17(一)~2021.06.15(二)服務內容調整如下：
1. 前往各營業所站洽公人員，請配合防疫措施(配戴口罩、量測體溫及酒精消毒)，並落實簡訊實聯制登記。
2. 為減少接觸風險，收件請配戴口罩並請自行備妥原子筆、印章及印泥；社區、大樓、醫院等配送點，將統一送至門口/約定地點，暫緩配送入內。
3. 暫停指定日期、指定時段配送服務，不保證隔日配達。
4. 雙北市集貨站自5.24（一）起恢復對外營運。
5. 受限空運及船班調整，金門、綠島自5.25（二）起配送時效將受影響，無法保證如期配達，敬請見諒。
(資料來源: 嘉里大榮物流官網)
台灣「血汗物流」大塞車~黑貓宅急便：6/3前寄雙北竹桃低溫包裹暫停收件 新竹物流跟進