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台帛旅遊泡泡暫停 帛琉人包機返國打疫苗

華航自5月12日起暫停台帛航班至6月中旬

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 09:50
台灣、帛琉旅遊泡泡首發團4月1日下午啟航，不到兩個月就因疫情暫停。（來源：中央社檔案圖片）

台灣、帛琉旅遊泡泡首發團4月1日下午啟航，不到兩個月就因疫情暫停。（來源：中央社檔案圖片）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）28日帛琉當地媒體報導，其政府將於6月7日包機接回在台留學生、大使館人員及來台就醫民眾，施打新冠疫苗，包機也將搭載當地病患來台就醫。外交部發言人歐江安回應，因疫情台帛旅遊泡泡檢疫規定不再適用，若台灣醫療能量允許，會協助重症病患來台診治。

島嶼時報報導，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）於記者會上公布，滯台的留學生、駐台大使館人員以及先前來台就醫民眾將於7日搭乘包機返回帛琉。留學生和駐台官員將在機場接種疫苗，而後搭機返台，若要回帛琉本土，須隔離14天後才放行。目前約有30位學生要搭機返帛，其中超過10位要回帛琉休假。

另有10位來台就醫的帛琉民眾及其陪同人員已完成醫療程序，及三位在台轉機返帛受困的民眾，預計會搭乘這班可容納160人的包機返國。

此外，帛琉約有80名病患欲來台就醫，當地政府希望包機來台時能載部分病患前來，報導也稱，須視台灣疫情下的能提供的病床而定。

關於台帛出入檢疫規定，歐江安表示，根據帛琉5月6日發布的入境檢疫規定，「低風險國家」的判定標準為過去28天均未發生本土社區感染案例，因此我國於5月間被認定為「高風險國家」，不再適用台帛旅遊泡泡的入出境檢疫規定。華航也自5月12日起暫停台帛航班至6月中旬，並將視疫情發展採滾動式調整。

台帛旅遊泡泡是否終止，歐江安指出，惠恕仁曾於5月18日的記者會中表示，儘管台灣調升疫情警戒，仍然樂觀認為「不須終止台帛旅遊泡泡」，只要台灣的疫情降至低風險標準，即可再次重新開放。

至於帛琉病患來台就診，歐江安回應，外交部將在我國內醫療院所仍有收治量能，且符合我國防疫規定的前提下，協助帛琉具有緊急需求的新重症病患轉診來台治療。

歐江安也表示，帛琉目前在台留學生、已在台灣的轉診病患、駐館職雇員等人士擬搭機返國施打疫苗再入境來台一事，則應依台帛兩國的入出境及相關檢疫規定辦理，外交部將依據指揮中心的決定，配合辦理。
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