台北通整合1922實聯制 出門、北市短期紓困認證皆可用

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導） 台北市長柯文哲今（1）日表示，台北通實聯制即日起與中央1922簡訊實聯制整合，北市府指出，已與各超商、賣場、百貨等近2000店家合作，商家的QR Code可一碼兩用。

柯文哲在台北市防疫記者會上宣布該項整合，商家的QR Code支援一碼二用，民眾可選擇台北通掃碼，以網路完成實聯登記，也可使用手機相機掃碼，以簡訊回傳1922完成登記。

柯文哲也指出使用台北通的好處。台北通方便識別，在商家申請的QR Code上會有店名與住址，也更可以精確知道手機主人是誰。此外，台北通節省防疫成本，中央簡訊實聯一封成本約新台幣0.7元，若全台灣2300萬人一天傳一封，一個月就花費4.8億元，透過wifi會便宜很多。

北市府秘書長陳志銘表示，台北通實聯制服務範圍將不斷擴大，現在已拓及各大超商、賣場超市、百貨公司，近2000個店家都可使用，一般商家也可申請QR Code。

此外，陳志銘說，北市府9大短期紓困措施將結合台北通的身分識別功能，透過「市民服務大平台」網頁上的「COVID-19紓困專區」，市民不用出門便可快速完成申辦。

北市資訊局長呂新科強調，台北通實聯制相當重視民眾的個資保護，所蒐集資料在28天後就會自動刪除，請民眾放心使用。

台北通：https://id.taipei/tpcd/about/taipeipass-app