香格里拉台北遠東國際大飯店－香宮防疫美食 米其林餐盤推薦佳餚帶著走

在家防疫也需要美食療癒！香格里拉台北遠東國際大飯店與全民一起防疫，連續三年獲得米其林餐盤推薦的香宮推出二十多道主廚精選美饌，以及適合全家分享的「香聚闔家餐」與「幸福闔家餐」供消費者外帶在家享用，全家分享餐每套1,980元起；單點佳餚每道225元起。無論在家或在辦公室，獨食還是與家人共饗，皆可輕鬆五星級飯店美食！端午節即將到來，現在預訂外帶餐點單筆消費達1,500元就可免費品嚐得獎甜粽「紫米奶黃流沙粽」一顆 (價值188元)；消費滿3,000元可享9折優惠，再加贈「紫米奶黃流沙粽」兩顆 (價值376元)，品味五星美粽趁現在！詳情及訂購請洽 (02) 7700-3155。

「隨饗隨食‧五星美食帶著走」米其林餐盤推薦精選外帶佳餚

疫情期間推出外帶餐點備受好評的香宮，不僅新增菜色還推出兩套適合全家分享的「香聚闔家餐」與「幸福闔家餐」，供忙碌爸媽們或是不想煮飯的時候省時方便的品味選擇！經典推薦菜色有香辣蘆筍美國牛柳粒、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、鳳梨彩椒咕嚕肉等，單點佳餚每道225至1,280元起。另外，適合四人一起享用的套餐有五道式的「香聚闔家餐」每套1,980元及六道式的「幸福闔家餐」每套2,980元；套餐菜色包含上湯牛油波士頓龍蝦、黑松露海鮮蛋白炒飯、XO醬野菌蘆筍炒海斑球等海陸盡享的佳餚一套搞定！

香宮推薦外帶佳餚

薑蔥炒波士頓龍蝦 每道960元

海鮮控最愛肉質Q彈鮮美的波士頓活龍蝦，龍蝦切塊後即拍上一層薄薄的太白粉，先將龍蝦過油使其蝦肉滑嫩軟潤。再將薑、蔥爆香後，將龍蝦下鍋再加入250克的湯汁煨煮龍蝦2分鐘，讓龍蝦吸飽湯汁，最後勾一點太白粉芡。火侯與時間是這道菜的美味關鍵，多一分則過老，少一分則太生，而主廚洽到好處的掌握火候及烹調時間，薑蔥提味讓活龍蝦更加鮮甜美味，適合闔家享用的海鮮極品。

XO醬野菌蘆筍炒海斑球 每道610元

將鴻禧菇、杏鮑菇及雪白菇過油，再用加入砂糖與鹽的滾水川燙蘆筍及菇類，讓配料先些許調味。海斑球裹上蛋白及少許太白粉醃製一分鐘，再將海斑球浸泡在6分燙的油鍋裡約一分鐘後，再用大火將油逼出即可起鍋。而這道佳餚秘密武器就是主廚最後用香宮著名的XO醬，將所有食材小火慢炒，最後加入少許蠔油提味，鮮香美味即刻上桌。

香辣蘆筍美國牛柳粒 每道665元

香宮何競業主廚曾於香港旅遊發展局舉辦的美食之最大賞中獲得牛肉組金獎，而這道佳餚正是比賽中獲獎的作品之一！牛肉在中餐的處理十分考驗掌握火候的功力，主廚不僅火候控制得宜，鑊氣十足，精準呈現肉質外香內嫩。主廚還用特製黑胡椒焦糖腰果搭配牛肉香甜中帶點辣，豐富口感更顯層次。

慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉 每道1,280元

此道濃肉汁澳洲和牛面是以港式的濃油醬料慢煮一個半小時，最後撒上蔥花和紅甜椒，使其看起來更是色彩鮮豔豐富，成為一道形色俱美的佳餚。而說起牛頰肉的肉質，由於遍佈透明的筋絡，造就其Q彈有嚼勁的口感，且擁有豐厚的膠原蛋白，銷魂滋味讓人忍不住一口接一口！