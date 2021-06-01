防疫宅在家　台南大員皇冠假日酒店 外帶外送再推新菜色

防疫措施升級第三級，並延長至2021年6月14日，全國停課、臺南市政府也下達餐廳禁止內用，一律改採外帶外送服務，與夜市停止營業等防疫措施。全國爸媽好崩潰，防疫宅在家，不僅要想盡辦法對付小孩，更要為三餐大傷腦筋。

台南大員皇冠假日酒店聽到爸媽的心聲，推出外帶外送新菜單，西式餐點280元至700元、日式餐點120元至580元、粵式餐點77元至1,980元、麵包蛋糕70元至850元不等，多樣選擇、天天預訂也吃不膩。

全台防疫大作戰，宅在家就是防疫最佳方法，但是媽媽們光是應付孩子們一整天的學習與活動放電，恐怕也沒有心思好好下廚料理三餐。台南大員皇冠假日酒店始終保持高度警戒，不讓防疫有任何破口，即日起餐廳禁止內用，全面採改外帶外送服務，為了給用餐需求的人更多選擇，六大主廚再次聯手出擊，端出新菜色，一指功夫線上點餐，美食即可外帶自取或外送回家享用，一解疫情的苦悶心情。

西式日式餐點線上訂購https://forms.gle/BRtLPEh6psvwWqwt9

麵包蛋糕 線上訂購https://forms.gle/UutCxmGRBaG7Cn3d8

粵式餐點線上訂購https://forms.gle/RYENojVXnfDnoVD18

台南大員皇冠假日酒店元素餐廳推出西式餐點價格從280元到700元不等，包括：凱薩沙拉(2人份)、松露錦菇奶油斜管麵、起士牛肉漢堡、紅燒牛肉麵(2人份)等9種選擇。煉.瓦日式餐廳推出壽司與日式餐盒，價格120元到580元不等，包括：山葵胡瓜細卷壽司(6入)、鰻⿂⽔果花卷壽司(6入)、鹽烤挪威鮭⿂、蒲燒鰻⿂等9種選擇。

彩豐樓粵式餐點除了有3款高人氣的4-5人合菜組優惠價1,980元(原價2,580元)，再推出各式港點外帶外送，價格從77元到796元不等，包括：造型流沙包、翡翠蝦仁腸粉、山楂咕咾肉、醬黃炒帶子、頂醬叉燒包、蟹黃靚燒賣、爐烤叉燒肉、掛爐燒鴨、避風塘炒飯、重慶風味龍虎斑等，35道粵菜佳餚。

大廳的289吧有天天新鮮出爐的麵包、蛋糕始終是高人氣外帶商品，價格70元到850元不等，包括：馬告鳳梨布里歐麵包、玫瑰起司皇冠麵包、流沙可頌、咖啡白蘭地麵包、舒芙蕾起司蛋糕杯、鹽之花焦糖花生巧克力慕斯、巴斯克起司蛋糕等共25款。

今天您想吃什麼?上面菜單看一輪，應有盡有，滿足全家大小的嘴。外帶自取統一於飯店大廳的289吧領取，外送服務則是3公里以內酌收89元運費，4-10公里以內運費另計，讓防疫宅在家，美食安心送到家。