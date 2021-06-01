海底撈「計時泡麵碗」溶出物超標！ 台灣食藥署：近115公斤退運銷毀

知名連鎖火鍋「海底撈」自中國進口的計時泡麵碗，溶出試驗違規超標。（食藥署提供） 知名連鎖火鍋「海底撈」自中國進口的計時泡麵碗，溶出試驗違規超標。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛福部食藥署今（1）日公布最新邊境查驗不合格名單，知名連鎖火鍋「海底撈」自中國進口的計時泡麵碗，溶出試驗違規超標，總共45箱、114.75公斤將全數退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布27項邊境邊境查驗不合格食品，包含多款中國的廚具、餐具、南瓜，還有日本水蜜桃、安康魚肝、葡萄、印度香料粉、辣椒粉、德國膠原飲等，都遭檢出農藥超標或溶出試驗不符規定。

其中新加坡商海底撈國際食品有限公司台灣分公司於4月27日自中國進口45箱、114.75公斤的「計時泡麵碗」，因溶出試驗不符規定，今天食藥署公告將遭退運或銷毀。

海底撈的「計時泡麵碗」屬於以聚丙烯製成的合成塑膠類，經食藥署以4%醋酸(95℃，30分鐘)溶出試驗，蒸發殘渣值為172ppm ；正庚烷(25℃，60分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值為58ppm。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受中央社訪問時表示，醋酸溶出試驗是模擬餐具接觸食醋、檸檬酸等酸性食品，正庚烷溶出試驗則是模擬接觸油脂；依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為原料之合成塑膠類，2者蒸發殘渣值合格標準皆為30ppm。

陳慶裕表示，這是業者在半年內進口該款產品首度出現違規情事，未來將提高邊境查驗抽驗頻率。