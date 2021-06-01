防疫優先! 公園設施封閉至6月14日止

近日COVID-19疫情急速升溫，新北市政府已於 5月15日起封閉民眾容易聚集之公園設施，包含遊具、 體健設施與涼亭等，對防疫熱區公園僅留必要通道供通行， 預計施行至6月14日止， 詳情可上新北市政府綠美化環境景觀處官網最新消息查詢(http s://www.landscaping.ntpc.gov. tw/)。目前公園每天都會進行2次以上的清消， 有確診者足跡的公園也會加強清消或整場封閉。

每年的6月1日為國際兒童節，是為了保障兒童的生存權、 保健權和受教育權及改善兒童的生活而訂定的節日。 目前新闢的兒童遊戲場， 在規劃階段也都改以加入參與式工作坊的形式， 透過遊戲引導兒童表達自身意見， 打造尊重及保障兒童意見的公園遊戲場。

疫情嚴峻，呼籲家長暫不要帶兒童前往公園遊戲， 可在家裡做做親子瑜珈放鬆身心及舒展筋骨， 或是種植小盆栽體驗當小小農夫的樂趣，若有必要外出時須全程配戴 口罩。疫情發生至今，除增加清潔消毒頻率外， 更提醒大家應保持社交距離、戴口罩、勤洗手， 保護自己和他人的安全，避免不必要的移動及接觸，遏阻感染之可能 ，嚴防疫情擴散。

照片由新北市政府綠美化環境景觀處提供