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新北公共化幼兒園招生6/15-19改採網路及通訊報名

By 台灣英文新聞
2021/06/01 17:20
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

因應疫情嚴峻延長第三級警戒，110學年度公立及非營利幼兒園招生之網路報名維持為6月15日上午9時至19日中午12時截止，而原訂於6月19日受理現場報名則改以郵寄、傳真或電子郵件等多元方式受理，登記時間與網路報名時間一致。特別提醒家長收、補件時間以寄(送)達幼兒園時間為準，請提早辦理並預留補件時間，郵寄報名也請特別留意郵件在途時間。

教育局提醒，本學年度幼兒園網路報名部分維持，但提醒最後設籍或最後取得社福資格(低收、中低收、特殊境遇家庭)之截止日為6月4日，於截止日後設籍者或取得社福資格者一律採通訊報名。另為降低招生現場報名群聚感染之風險，登記入園作業現場報名調整為通訊報名，請家長將入園報名表、通訊報名切結書及應繳文件影本等報名資料，以郵寄、傳真或電子郵件方式於報名時間內送達欲登記之公立或非營利幼兒園，幼兒園收到後將進行資格審核作業，提醒家長報名資料送出後，應收到幼兒園回傳之登記報名確認單才算完成登記。

此外，登記備取時間維持在6月22日上午8時起開放登記，配合防疫措施改採「先線上登記後查驗身份」之方式辦理。因此，請家長至各園網站填寫google表單，並依表單送出時間之先後順序受理登記，於幼兒園通知遞補時再提供相關證明文件查驗。

教育局表示，招生相關規定、報名相關表件及各公立幼兒園招生公告網頁可至「新北市幼兒教育資源網」（https://kidedu.ntpc.edu.tw/) 查閱，另因應疫情變化，如有異動將隨時公佈最新訊息於上開網站，亦請提醒民眾防疫期間出門請保持社交距離，並應遵守全程配戴口罩、落實洗手消毒等相關防疫措施，以維護自身健康安全。

更新時間 : 2021-06-01 21:04 GMT+08:00

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