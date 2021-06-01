中華電信2021數位創新應用系列賽開跑 三大賽事總獎金477萬，等你來挑戰！

中華電信為台灣資通訊領航者，致力推動數位發展，從2000 年網路擂台賽至今數位創新應用系列賽，網羅數位新能量， 推動智慧新世代。2021年進入5G新時代，中華電信布局5G， 持續拓展「廣結盟」策略，結盟國內外眾多跨領域， 共同發展企業垂直領域應用。並期望透過此數位創新應用系列賽參賽 者利用5G高速率、低延遲、大連結的特性，創造出各種多元且創新 的各種垂直領域應用。

今年「2021數位創新應用系列賽」即日起接受報名，包含「 5G創新應用大賽」、「MOD金片子大賽」、「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」三項賽事，總獎金高達477萬以上 ，為國內最具指標性的年度數位創作系列大賽。

今年度賽事中的「5G創新應用大賽」，以中華電信5G 跨業整合黃金圈為發想主題，包含企業專網、AR企業應用、 智慧三表、智慧交通、智慧救護遠距照護、智慧影音串流應用、 智慧巡檢，共七大類組別。其中，並針對有關應用於醫療、 製造或交通等主題新增設智慧特別獎。透過此次競賽，激發學生、 產業界及新創團隊共同參與展現多元化創意，結合5G各種技術的融 合，發想創造出5G垂直應用領域嶄新服務與應用。

為培育台灣數位影音創作與電影藝術人才， 中華電信連續八年與台北市電影委員會合辦MOD金片子大賽， 本屆首獎100萬元、總獎金390萬元， 鼓勵學生與對拍攝影片有興趣的民眾踴躍拍攝影片參加。此外， 有感於全球疫情隔絕地球村， 為了讓國人重新發現台灣斯土斯民之美，本屆【中華電信合作獎】 特別以「島嶼故事」為主題，提供100萬元製作經費， 公開徵求短片企劃案，尋找臺灣島嶼在地好故事， 透過影音創作者的視角看見更多臺灣的好。

中華電信攜手智趣王數位科技專為兒童量身打造的「 FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」，已連續舉辦9年， 廣受全台國小師生和家長的歡迎。今年

賽事再創新亮點，透過「FunPark AR玩童書」心得徵文比賽，讓孩童了解5G世界的AR無限創意及 激發孩子想像力，深化學習樂趣，帶給親子全新的5G AR沈浸式體驗閱讀新樂趣。

行政院唐鳳政委致力提升台灣數位創新， 對於中華電信舉辦全國性的數位創新系列賽及扶植臺灣數位人才的用 心表示支持，特別錄製影片，鼓勵民眾踴躍參賽。

三大賽事已開始報名，參賽者除了可以透過賽事爭取獎金與榮譽， 更是實現創意夢想的最佳機會，歡迎有創意的您加入競賽行列， 得獎作品還有機會在中華電信各平台露出， 中華電信2021數位創新應用系列賽，等你來挑戰！

相關資訊請見賽事官網：https://www.cht. com.tw/home/campaign/ innovation/index.html