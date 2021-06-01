力挺中小企業 北富銀「線上」開辦台北市企業紓困貸款

新冠肺炎疫情嚴峻，不僅觀光旅遊業、餐飲業及服務業備受衝擊，連 百貨零售業、夜市及傳統市場攤販的生意也大受影響。為支持業者度 過經營難關， 台北富邦銀行與台北市政府合作推出新一波企業紓困貸款， 新申貸戶在成功申貸後6個月內除可享有北市府提供的1%利息補貼 ，北富銀還將加碼提供0.25%利息優惠，合計可提供1.25% 的利息補貼，協助緩解疫情為企業帶來的資金壓力。

北富銀表示，為加強防疫，本次企業紓困貸款全面採線上方式承作。 在新貸戶部分，只要到北市府申辦平台線上填寫申請表， 上傳及寄出必要文件即可完成申請， 核貸通過後則透過線上視訊進行對保簽約；舊貸展延更加簡易彈性， 利用電話或電子郵件即可申辦。 後續銀行端核貸作業也都全程以線上數位化方式進行，不僅簡易、 快速、彈性且全程零接觸，保障客戶健康的同時， 也能大幅提升申辦便利性，讓有需要的業者可以更快獲得金融支持。

這次疫情改變了人們的生活和消費觀， 也對社會及經濟發展型態產生巨大影響。 為協助中小企業度過衝擊並找到轉型商機， 北富銀自去年起即積極響應政策，提供頭家們友善便利的融資服務， 同時致力簡化核貸流程，創新推出「簡易貸」方案， 讓企業主可以更快速取得紓困救命錢，解決資金問題。截至去年底， 北富銀已為北市府中小企業紓困貸款撥款達新台幣3.96億元， 嘉惠481家中小企業，其中有8成是採簡易貸方式， 顯示北富銀的創新服務效率廣獲中小企業主青睞。

北市府企業紓困貸款申請時間自即日起至11月15日止，目前貸款 年息依政府規定為2.17%(按郵局二年期定期儲金機動利率0. 845%加計1.325%)，若為新貸戶可獲得6個月的1. 25%利息補貼，等於享有0.92%的超低年息； 若是去年已申辦過紓困貸款的舊貸戶，則該筆貸款自6/1至11/ 30期間也可獲得6個月的1%利息補貼。此外， 無論是中小企業貸款或青創貸款，皆享有三個月寬限期， 紓困期間如果還款發生困難， 也可向北富銀申請貸款本金或利息展延繳付，最長可展延6個月。

除了北市府企業紓困貸款外，行政院的紓困振興修正草案亦已順利通 過立法院三讀，後續北富銀將積極配合政府紓困方案， 為民眾提供貸款申辦和舊貸展延服務， 同時也將發揮金融專業及服務熱忱， 協助營運困難的中小企業進行債務整合並制定新還款計畫，與大眾攜 手跨越疫情挑戰。想了解更多紓困方案內容，可參閱活動網頁說明： https://www.easyloan.taipei/? md=index&cl=sk_financing&at= sk_loan