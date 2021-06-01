力挺中小企業 北富銀「線上」開辦台北市企業紓困貸款

新冠肺炎疫情嚴峻，不僅觀光旅遊業、餐飲業及服務業備受衝擊，連百貨零售業、夜市及傳統市場攤販的生意也大受影響。為支持業者度過經營難關，台北富邦銀行與台北市政府合作推出新一波企業紓困貸款，新申貸戶在成功申貸後6個月內除可享有北市府提供的1%利息補貼，北富銀還將加碼提供0.25%利息優惠，合計可提供1.25%的利息補貼，協助緩解疫情為企業帶來的資金壓力。
北富銀表示，為加強防疫，本次企業紓困貸款全面採線上方式承作。在新貸戶部分，只要到北市府申辦平台線上填寫申請表，上傳及寄出必要文件即可完成申請，核貸通過後則透過線上視訊進行對保簽約；舊貸展延更加簡易彈性，利用電話或電子郵件即可申辦。後續銀行端核貸作業也都全程以線上數位化方式進行，不僅簡易、快速、彈性且全程零接觸，保障客戶健康的同時，也能大幅提升申辦便利性，讓有需要的業者可以更快獲得金融支持。
這次疫情改變了人們的生活和消費觀，也對社會及經濟發展型態產生巨大影響。為協助中小企業度過衝擊並找到轉型商機，北富銀自去年起即積極響應政策，提供頭家們友善便利的融資服務，同時致力簡化核貸流程，創新推出「簡易貸」方案，讓企業主可以更快速取得紓困救命錢，解決資金問題。截至去年底，北富銀已為北市府中小企業紓困貸款撥款達新台幣3.96億元，嘉惠481家中小企業，其中有8成是採簡易貸方式，顯示北富銀的創新服務效率廣獲中小企業主青睞。
北市府企業紓困貸款申請時間自即日起至11月15日止，目前貸款年息依政府規定為2.17%(按郵局二年期定期儲金機動利率0.845%加計1.325%)，若為新貸戶可獲得6個月的1.25%利息補貼，等於享有0.92%的超低年息；若是去年已申辦過紓困貸款的舊貸戶，則該筆貸款自6/1至11/30期間也可獲得6個月的1%利息補貼。此外，無論是中小企業貸款或青創貸款，皆享有三個月寬限期，紓困期間如果還款發生困難，也可向北富銀申請貸款本金或利息展延繳付，最長可展延6個月。
除了北市府企業紓困貸款外，行政院的紓困振興修正草案亦已順利通過立法院三讀，後續北富銀將積極配合政府紓困方案，為民眾提供貸款申辦和舊貸展延服務，同時也將發揮金融專業及服務熱忱，協助營運困難的中小企業進行債務整合並制定新還款計畫，與大眾攜手跨越疫情挑戰。想了解更多紓困方案內容，可參閱活動網頁說明：https://www.easyloan.taipei/?md=index&cl=sk_financing&at=sk_loan