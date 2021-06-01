Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

力挺中小企業 北富銀「線上」開辦台北市企業紓困貸款

提供最高1.25%利息補貼 新貸戶可享0.92%超低年息

By 台灣英文新聞
2021/06/01 17:15
照片來源：北富銀提供

照片來源：北富銀提供

新冠肺炎疫情嚴峻，不僅觀光旅遊業、餐飲業及服務業備受衝擊，連百貨零售業、夜市及傳統市場攤販的生意也大受影響。為支持業者度過經營難關，台北富邦銀行與台北市政府合作推出新一波企業紓困貸款，新申貸戶在成功申貸後6個月內除可享有北市府提供的1%利息補貼，北富銀還將加碼提供0.25%利息優惠，合計可提供1.25%的利息補貼，協助緩解疫情為企業帶來的資金壓力。

北富銀表示，為加強防疫，本次企業紓困貸款全面採線上方式承作。在新貸戶部分，只要到北市府申辦平台線上填寫申請表，上傳及寄出必要文件即可完成申請，核貸通過後則透過線上視訊進行對保簽約；舊貸展延更加簡易彈性，利用電話或電子郵件即可申辦。後續銀行端核貸作業也都全程以線上數位化方式進行，不僅簡易、快速、彈性且全程零接觸，保障客戶健康的同時，也能大幅提升申辦便利性，讓有需要的業者可以更快獲得金融支持。

這次疫情改變了人們的生活和消費觀，也對社會及經濟發展型態產生巨大影響。為協助中小企業度過衝擊並找到轉型商機，北富銀自去年起即積極響應政策，提供頭家們友善便利的融資服務，同時致力簡化核貸流程，創新推出「簡易貸」方案，讓企業主可以更快速取得紓困救命錢，解決資金問題。截至去年底，北富銀已為北市府中小企業紓困貸款撥款達新台幣3.96億元，嘉惠481家中小企業，其中有8成是採簡易貸方式，顯示北富銀的創新服務效率廣獲中小企業主青睞。

北市府企業紓困貸款申請時間自即日起至11月15日止，目前貸款年息依政府規定為2.17%(按郵局二年期定期儲金機動利率0.845%加計1.325%)，若為新貸戶可獲得6個月的1.25%利息補貼，等於享有0.92%的超低年息；若是去年已申辦過紓困貸款的舊貸戶，則該筆貸款自6/1至11/30期間也可獲得6個月的1%利息補貼。此外，無論是中小企業貸款或青創貸款，皆享有三個月寬限期，紓困期間如果還款發生困難，也可向北富銀申請貸款本金或利息展延繳付，最長可展延6個月。

除了北市府企業紓困貸款外，行政院的紓困振興修正草案亦已順利通過立法院三讀，後續北富銀將積極配合政府紓困方案，為民眾提供貸款申辦和舊貸展延服務，同時也將發揮金融專業及服務熱忱，協助營運困難的中小企業進行債務整合並制定新還款計畫，與大眾攜手跨越疫情挑戰。想了解更多紓困方案內容，可參閱活動網頁說明：https://www.easyloan.taipei/?md=index&cl=sk_financing&at=sk_loan

更新時間 : 2021-06-01 21:04 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
【最新】台灣武肺死亡總數已超越SARS! 北市5/30將舉行內部「四級警戒」兵推: 不管制交通
【最新】台灣武肺死亡總數已超越SARS! 北市5/30將舉行內部「四級警戒」兵推: 不管制交通
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播
知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播
驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因
驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者