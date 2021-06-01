期交所：「個股期貨及小型電子期貨適用動態價格穩定措施」預計自2021年6月底實施

近期受疫情影響，個股期貨行情波動加劇，為強化期貨市場價格穩定 性，降低盤中委託簿流動性瞬間失衡所導致之價格異常波動幅度， 期貨市場動態價格穩定措施，將擴大實施至以股票為標的之股票期貨 (以下簡稱個股期貨)及將上市之小型電子期貨，預計於110年6 月底實施。

動態價格穩定措施是指期交所針對適用商品每一筆「新進委託」 試算可能成交價，逐一進行檢核， 於買進委託可能成交價高於期交所訂定之「即時價格區間上限」， 退回該筆買單；賣出委託可能成交價低於期交所訂定之「 即時價格區間下限」，退回該筆賣單。