【超詳細】指揮中心專家全面解析國內外疫苗 釐清疫苗之亂

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎解析疫苗之亂，比較各大廠牌與國產疫苗優劣。（來源：中央社檔案圖片） 指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎解析疫苗之亂，比較各大廠牌與國產疫苗優劣。（來源：中央社檔案圖片） (來源 中央社)

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）權威感染科醫生李秉穎今（1）日在資深媒體人周玉蔻的直播節目上力挺國產蛋白疫苗可靠，較輝瑞、莫德納等mRNA或其他腺病毒疫苗風險低。並就疫苗第三期實驗、炒股、圖利廠商、疫苗採購權責、捐贈等爭議作出全面回應。

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎在《蔻蔻早餐》接受周玉蔻電話專訪。期間就各大廠牌與國產疫苗優劣簡單明瞭的解析，並表示降二級警戒須全民協力，降低R值。

國產基因重組蛋白疫苗 vs. 各大廠牌mRNA疫苗、腺病毒疫苗

目前世界上有的疫苗以類型劃分，有傳統的蛋白疫苗、腺病毒疫苗以及近幾年新研發出的mRNA疫苗。李秉穎表示，蛋白疫苗品質比較可靠，而腺病毒疫苗與mRNA疫苗則是「速食店」，「搶快、搶速度，設計簡單製造容易，」好處是在大規模疫情下，較易快速達到高的疫苗覆蓋率。目前國際上已獲得緊急授權的疫苗廠牌有AZ、莫德納、輝瑞和嬌生，以上4種皆非蛋白疫苗。

各大廠牌及國產疫苗優劣勢一次看 （台灣英文新聞／張雅鈞 製圖）

mRNA疫苗：輝瑞和莫德納

輝瑞和莫德納屬於mRNA疫苗，技術較新，因須克服不穩定之特性，發展幾十年後在近幾年才獲得成功。現在技術比較穩定，但疫苗仍需要「冰凍」，運送是個問題，也無法放在冰箱隨時施打。另外，施打後的過敏性休克的發生率比較高，李秉穎指出，以前一般疫苗的過敏性休克率為百萬分之一，這兩個疫苗統計起來在百萬分之三到五之間。他強調，這兩隻疫苗打了以後需觀察30分鐘。

此外，mRNA疫苗目前尚不知是否有其他不良反應。李秉穎坦言，自己也擔心可能會導致淋巴腺腫，淋巴腺腫代表或有擴散淋巴腺的可能。以前打的蛋白疫苗，打在手臂上不會有淋巴腺腫的現象。

腺病毒疫苗 ：嬌生與AZ

嬌生和AZ則為腺病毒疫苗。李秉穎表示，一開始不太看好這種疫苗，因其抗體產生原理，疫苗保護效果平均只達到七成效果。他解釋，將活的腺病毒打進人體，表現出冠狀病毒的症狀，來獲得免疫力，然而身體同時也會產生腺病毒抗體，所以施打第二劑便會效果不彰，因被第一劑疫苗產生的抗體給中和掉。

此外，腺病毒疫苗被發現有罕見血栓併發症。根據西方國家施打結果來看，血栓發生率僅為十萬分之十到十萬分之二十，然死亡率達三至四成，尤其好發於55歲以下的女性。李秉穎強調，儘管如此，該疫苗依舊利大於弊。

基因重組蛋白疫苗：國產高端與聯亞

台灣研發的高端和聯亞都是基因重組蛋白疫苗，採傳統的疫苗技術，不像其他兩類疫苗，活病毒進入體內會到處跑，所以不會有過敏性休克發生，也不預期會產生血栓。然而缺點是製造比較慢，沒辦法短時間內製造大劑量。

關於國產疫苗效果，第一期抗體實驗結果不亞於國外疫苗。李秉穎指出，從第一期臨床試驗來看，抗體濃度比起確診經過治療痊癒者的血清抗體還來得高一點，比確診自癒者的抗體低一點，這與mRNA疫苗的臨床實驗結果差不多。李秉穎認為，國產疫苗的可用性是可預期的。

第三期實驗爭議：「緊急的疫情，緊急的手段」

李秉穎直指，國產疫苗要等通過第三期，是「無視於台灣現在緊急的疫情。」他認為「緊急的疫情，緊急的手段。」

世衛組織開會欲訂保護性抗體標準，就是要讓世界的疫苗廠有規可循，上市有依據。用血清抗體做效力保證，已經是世界共識。因尚未訂定明確標準，外國新的疫苗則以產生之抗體與已上市疫苗比較，若所產生的抗體，不亞於先前緊急許可授權上市的疫苗，則應給予「緊急授權」。

李秉穎強調，「目前現在世界上的疫苗，都沒完成第三期，」輝瑞、莫德納都是緊急授權，而非正式授權。緊期授權的依據就是他們的三期期中報告，期末報告要以後才會出來。三期實驗耗時耗人力，需有大量感染案例進行研究並追蹤一兩年，等完成疫情都尾聲了。他直指，台灣前期沒有大流行，感染人數不夠，根本辦法做出報告。

李秉穎表示，要有調適性做法，不要古板，「疫苗的研發目的是控制疫情，而非通過三期。」李秉穎也揭露，目前食藥署已經看過高端與聯亞的第一期實驗報告，對國產疫苗「很有信心。」

疫苗炒股疑雲：圖利國產廠商？

李秉穎表示，很多關於疫苗負面的言論，他直指是有心人士重傷國產疫苗，「不以台灣利益為優先」，部分民眾「被牽著鼻子走。」

李秉穎認爲現在跟2009、2010年H1N1新型流感流行情形相似。台灣國光第一次做出H1N1新型流感疫苗，而全世界僅14個國家有這般能力，「本該光榮卻被罵得要死」，很多是政治語言。他質疑可有人利用輿論用來打擊國產疫苗，這類似一種「認知做戰」，「有心人去打擊國產疫苗，這是台灣悲哀。」

至於疫苗炒股的言論，李秉穎更表示「那就小看了我們醫療從業人員，我們的心裡不是只有錢。我們是要保障台灣人民的健康。」疫苗並非賺錢的產業，國產疫苗投入幾億元，不一定會成功，失敗將血本無歸，說是炒股是「沒有根據。」

地方vs. 中央：購買疫苗誰出面？

李秉穎表示，據他所知皆由中央政府出面向疫苗廠申購疫苗，通常廠商出貨都要500萬劑量起跳，現在全球搶疫苗，不理會零售商，達最低量才考慮簽訂合約，「縣市能買500萬劑嗎？」因此地方出面執行上有困難。

政府二期下單高端、聯亞引發爭議

李秉穎表示，前期下單乃是常事。他舉例以色列搶在疫苗廠二期還沒完成就下訂單，才能超前取得疫苗跑第一。搶疫苗本就有風險，包括跟convax簽約也是，因為簽約對象非實體，而是虛無飄渺的組織，若違約亦求償無門。

「不冒風險，便無法早日取得疫苗。」李說，若要第三期才下訂，很晚才能獲得疫苗。美國能快速取得疫苗，是因為在研發前就先投資，在第一期就給疫苗廠資金；「不論早買、晚買都會被罵。」

捐贈疫苗有例可循

李秉穎指出，先前台塑王永慶及另一家企業，都以企業之名，以捐錢的方式讓中央統籌購買疫苗，並不干擾疫苗採購過程。如果引進疫苗已獲國家核可，如AZ，那就比較簡單，引進新疫苗則需要一定程序。