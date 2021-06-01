訪英前夕美國安局遭爆料監聽歐領袖 「吹哨人」史諾登：拜登完全知情

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國總統拜登赴英參加G7峰會前夕，遭丹麥媒體爆料，利用丹麥軍情局的設備及管道監聽歐洲大國領袖，法國總統馬克洪大表震驚並望美國給出合理說法。史諾登更加碼爆料，拜登涉入甚多。

《POLITICO Europe》報導指出，丹麥軍情單位協助美國國家安全局人員監聽歐洲領袖，拜登政府和同為民主黨的前美國總統歐巴馬行徑如出一轍。

報導指歐洲彷彿回到不堪回首的2013年，勾起歐洲政治領袖八年前不愉快的回憶。當時美國籍「吹哨者」愛德華史諾登（Edward Snowden）揭露大批美國監控情報內幕，包括入侵幾個友美歐洲國家領導人的手機進行監聽，受害對象包括時任德國總理的梅克爾。

「若爆料為真，我必須說這實在無法接受，其它歐洲同盟夥伴領袖也應當無法忍受」，法國總統馬克洪周一做出以上回應，並要求美國及丹麥解釋清楚。

德國總理梅克爾也呼應馬克洪說法，但相信雙方能給一個合理說法。

報告指出，丹麥軍情局讓美國國安局情治人員利用其網路設施，監聽德、法、挪威、瑞典等國政治人物的通話。除了德國總理梅克爾，德國前財長、德國總統等其它歐洲國家高階官員都在監聽名單之內。

史諾登則在周一推文加碼爆料，前美國總統歐巴馬的副手、現任美國總統拜登對此監聽一案「涉入甚深」。

POLITICO Europe報導說，這也不是第一次歐洲國家的情報單位被抓包監聽彼此，此前史諾登2013年就點名英國機密情報局，就侵入比利時國有電信公司取得機敏資訊。

拜登6月11日將赴英參與G7領袖高峰會，討論議題包括洲際的個人數據轉移合作替代方案，爆料刊出後恐不利美方談判。去（2020）年，歐盟最高法院裁定拒絕讓歐盟居民的資訊儲存於美國的伺服器上，法官認為此類數據轉移可能將歐洲人置於美國政府監控之下。

歐盟執委會目前正在討論一項新措施，允許民間企業移轉商業需要的個人數據至美國伺服器，同時又能保障個資不被政府單位侵害或濫用，但此事件發生後，尚不清楚美國將如何做讓歐盟夥伴解除疑慮。