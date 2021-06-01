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未落實防疫　侯友宜開第一槍！新北市板橋民享市場強制停業3天

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/01 16:56
板橋區民享市場經複查，仍無法做到人流管控，為避免成為防疫破口，自6月2日起暫停業3天

板橋區民享市場經複查，仍無法做到人流管控，為避免成為防疫破口，自6月2日起暫停業3天 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市長侯友宜今（1）日宣布 ，板橋區民享市場經複查，仍無法做到人流管控，為避免成為防疫破口，自明（2）日起暫停業3天，改善完成後才能營業。

侯友宜日前表示， 分析確診個案足跡4萬多筆 ，以居家周邊71%最高， 而公共場所雖僅佔17%，但進一步分析發現其中傳統市場47%、賣場26%，因此要求轄內168處公私有市場及夜市自治會依市場特性，研議人流分流及管制措施，如無法落實防疫措施就休市，並要求市府相關單位落實稽查，期望用最短的不便換來抗疫的成功。

侯友宜今天下午在防疫線上直播記者會表示，傳統市場要做到管制相當不容易，今日市場處聯合區公所、警察局到各市場加強稽查，大部分市場都做得很好，有設管制出入口，也有市場採用手臂蓋章、蔬菜配送給熟客等方式，甚至有攤商自主流輪停業。

但板橋區民享街民有市場因昨(31)日稽查無落實實聯制、出入口管制等措施，今日複查也未完成改善，要求明日起休市3日，確認改善後才可復業。

市場處表示，目前各市場已逐步訂出管制計畫，只要能達到管控人潮，原則尊重自治會管理方式，後續也將持續關注人流控管狀況，並請市場自治會滾動調整，如有無法控管狀況，即要求休市。另針對違規設攤，亦將勸導離開，避免不確定風險。

另外仍呼籲民眾多利用電商平台管道，減少外出活動次數，現在除「來新北逛菜市」PChome及蝦皮網購平台外，汐止秀豐、林口、泰山、三峽公有市場皆提供 line@線上訂購及外送服務，歡迎民眾多利用。
侯友宜
人流管制
市場
賣場
足跡熱點
新北市

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