台灣名嘴朱學恆送葬禮花籃斥衛福部坐視人命　蘇貞昌怒批不恰當違背台灣人善良厚道

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)有「宅神」之稱的朱學恆1日送上四個告別式用的高柱花籃到衛福部門口嗆聲，朱學恆坦言，送這個花其實很心酸。

台灣疫情升溫但疫苗荒讓人民心慌慌，政府雖已改口歡迎民間企業及地方政府協助採購國外疫苗，但質疑聲浪卻未歇，政治評論家朱學恆今(1)日一早出一招挑戰政府公信力，送上告別式高柱花籃並題16個大字：「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。

朱學恆坦言「送這個花其實很心酸」，這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼的！他更酸說，「我只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥，同時裡面正在開記者會呢！」

剛開完記者會的行政院長蘇貞昌表示，自己剛主持完每天早上八點的行政院擴大防疫會議，會後得知有名嘴送告別式的花籃到指揮中心，他認為，「這種行為非常不恰當。詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道」。

朱學恆回擊，蘇貞昌你終於出來了，我可以體諒你躲了這麼多天好不容易抓到了一個抹黑人民的機會，就要開始說怎麼可以詛咒你們。過去幾天同胞染疫死亡上百，為什麼蘇貞昌隻字不語，送了四個花籃就跳出來，是良心發現嗎?

朱學恆解釋四句題字「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，出自於五代後蜀戒石銘，大意是為官者本已有俸祿，卻還要去搜刮民脂民膏，雖然天底下的百姓是好欺負的，但上天的神明卻是難以被欺騙的。

朱學恆強調，其暗含著對官員的警告，即警告官員切莫貪腐，不要魚肉百姓，否則會遭到上天的懲罰。是警告為官者不要怠惰，有老天在看，哪來甚麼詛咒之意，不用再抹黑了。

針對媒體在每日疫情例行記者會問及此事，指揮官陳時中首次未回應，之後被追問則回答，疫情期間大家都很忙碌，最正規的事情就好。

對朱學恆的做法網友持有正反兩極的看法，部分網友表示，防疫官員一年多來無日無夜無眠工作，該要就事論事而不是送喪禮花籃，然而則有網友回擊，把這些話留著跟染疫過世的死者家屬說，另也有較中性的看法認為這是一種提醒在上位者「你們人民正在死去」的警示。