見證台北餐飲發展！西門町精華區　三軍軍官俱樂部7/31正式走入歷史

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）位在台北市西門町精華區的國軍「三軍軍官俱樂部」今(1)日透過臉書宣布，將於7月31日歇業，經過點交後一併移交軍備局工程營產中心，未來將交由財政部國有財產署規畫運用。

隨著疫情持續在台灣各地流行，到上5月中旬，全國升三級警戒至今，全台各地已有不少知名餐廳，如在台北大稻埕營業長達43年的「菊元」日本料理，70年代創業的「老上海菜館」或是高雄36年老店「渝香園」等，都因客源流失而吹熄燈號。

三軍軍官俱樂部透過臉書表示，因疫情影響，已於5月15日起停止對外營業，另外核定將於7月31日歇業。該俱樂部感謝各界60餘年來的支持與肯定，有幸參與服務國軍官兵，見證台北餐飲的發展，對此深感榮耀。對營業以來曾經以及目前仍在崗位上的員工則是致上最深的感謝。為保障顧客權益，近期將由專人處理發送的餐品兌換卷及預付訂金事宜，最後則再次感謝顧客長期以來的支持及愛護。

成立於1957年的三軍軍官俱樂部提供國軍官兵、員工、榮民、一般民眾及與國防事務有關的政府機關人員正當餐飲場所，並配合辦理重要慶典，如國軍將官晉升典禮、婚宴及團體聚會等活動。

綜合媒體報導，三軍軍官俱樂部所在的軍方「三官營區」，當中包括國軍歷史博物館、國軍福利站、國軍文藝活動中心，都位於台北市西門町精華區，基地面積超過4,600坪，未來將由財政部有財產署規畫運用。