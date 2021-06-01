α、β、γ、δ當新變種病毒識別 WHO宣布新冠肺炎變種新命名方式

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）面對新冠肺炎病毒出現的各種變種，為了嚴防「差別待遇」，世界衛生組織(WHO)正式宣布一套全新的命名方式，即是以α、β與δ等「希臘字母」加於COVID-19後去進行命名。

舉例來說，英國發現的新冠肺炎病毒變種被以α(Alpha)做命名、南非是β(Beta)、巴西是γ(Gamma)，印度則是δ(Delta)，在此之前由於並無一個統一的說法，各方常以初發現地進行代稱，這也是媒體上英國變種、巴西變種與印度變種等說法的由來。

跟之前新冠肺炎被「冠名」引發「第一發現國」中國不滿一樣，近來受新變種病毒株摧殘的印度也因各方使用「印度變種」一詞提出強烈抗議，表示B.1.617.2的變種如被稱作「印度變種」，就是懲罰發現新變種的國家，要求世界衛生組織做出處理。

對此，WHO的流行病學家克爾霍夫(Maria Van Kerkhove)推文回應，表示沒有任何國家應該因偵測、發現到新的病毒而被汙名化，新命名系統不會取代B.1.1.7這樣的正式科學名稱，只是用更中性的說法幫助一般大眾了解各變種的差異，進而協助全球進行有效監督、分享科學資料以遏止病毒散播。

WHO已更新其官網並列出已使用過的符號，其中除了α、β、γ、δ等四個近期較為知名的變種外，還有在菲律賓發現的θ等，而若真的用完了全部24個希臘字母符號，官方就會以另一個新的系統架構繼續做命名。

現階段，在印度發現的δ變種與在英國發現的α變種已經入侵越南，並結合兩者構成了疑似是新變種的病毒株，上週六越南衛生部長已經警告，該變種可以在空氣中快速傳播，危險性更高。