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再增13死！台灣1日新增262例本土確診　校正回歸65例

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增總計332例。確診個案中新增13例死亡。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/01 14:05
中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增267例COVID-19確診個案(圖擷取自直播記者會)

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增267例COVID-19確診個案(圖擷取自直播記者會)

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣今日新增262例本土個案，校正回歸本土個案65例，13例死亡。

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增267例COVID-19確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。確診個案中新增13例死亡。

指揮中心表示，今日新增之262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為臺北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，臺中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、臺東縣各3例，苗栗縣2例，臺南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案（案1757、1993、2580、2786、2993、3145、3546、4102、6517、6562、6932、7483、7793），共計為男性10位、女性3位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月24日至5月31日。

指揮中心指出，新增5例境外移入個案，為3名男性(案8766、8767、8854)、2名女性(案8856、8864)，均為20多歲菲律賓籍人士，入境時持有3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館居家檢疫，在臺期間並無症狀。案8766、案8767於 5月10日來臺工作，31日自主健康管理期滿自費採檢，於今日確診。案8854於4月27日來臺工作，5月31日因工作需求自費採檢，於今日確診。案8856、案8864於5月11日來臺工作，31日自主健康管理期滿後自費採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計522,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含488,696例排除)，其中8,842例確診，分別為1,142例境外移入，7,647例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另22例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096、8343)移除為空號。確診個案中137例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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