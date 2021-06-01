孩童防疫補貼1萬元6/15起發放　教育部擬2方式領取

行政院規劃6月15日起發放「孩童家庭防疫補貼」，教育部表示，規劃由中央政府統一作業，透過全國繳費網或ATM等方式，讓監護人方便領取。 行政院規劃6月15日起發放「孩童家庭防疫補貼」，教育部表示，規劃由中央政府統一作業，透過全國繳費網或ATM等方式，讓監護人方便領取。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院規劃6月15日起發放「孩童家庭防疫補貼」，這幾日網路上流傳兩頁的請領圖，疑似是教育部在行政院長會議報告的資料。對此，教育部澄清， 圖表確實是目前正在討論的說明方案之一，但尚未定案， 確切細節預計會在6月15日發放補助金額前正式公告。

行政院5月30日召開紓困工作會議，針對有國小以下孩童或國、高中特教學生的家庭，規劃發放每名孩童新台幣1萬元家庭防疫補貼，經過教育部估算，全台約218萬名孩童符合資格，包括學前幼兒（2到6歲）96萬人、國小生117萬3872人、國中身障生2萬7022人、高中身障生2萬4147人、五專前三年身障生676人，考量籌劃時間及分流，預計6月15日起發放。

教育部表示，為加速讓民眾能立即領到這項補助，並避免在防疫期間造成群聚，目前規劃由中央政府統一作業，第一階段將透過民眾生活上習慣及便利使用的全國繳費網或ATM等方式，讓孩童的監護人能簡便快速領取這項補貼，正式的領取方式待定案後公布。

教育部提到，孩童家庭防疫補貼是一項全新措施，屬全新方案且新增補貼對象人數眾多，基於籌劃時間及分流需要考量，自6月15日開始啟動，讓民眾領取；如有實體臨櫃作業需要，將於疫情趨緩後提供，詳細規劃會再公布。

國教署原特組表示，這張圖表確實是目前正在討論的說明方案之一，但仍持續在討論可行性中，尚未定案。 （網友提供）