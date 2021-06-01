難忘台灣美食！創意滷肉飯韓國綜藝節目勝出　便利商店正式上架

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全球自受新冠肺炎疫情(COVID-19)影響後，各國接續暫緩外國人士入境，無論是商業人士或是觀光旅遊皆停止，專心防疫，台灣交通觀光局深耕韓國來台市場多年，上月和當地電視台合作在「新品上市便利餐廳」節目中進行美食PK賽，最後由我國滷肉飯加入韓國特色搶下優勝。

台灣是韓國民眾前5大海外旅遊目的地，據統計，台韓互訪於2019年突破245萬人次，自2020年起全球受疫情影響，韓國民眾來台觀光旅遊人次也跟著減少。

觀光局表示，為維持台灣在韓國的宣傳熱度，爭取韓國民眾於疫後首選台灣為觀光旅遊目的地，該局持續以加強SNS線上宣傳、成立在台韓國學生小記者團、辦理B to B線上推廣會等多元手法，不間斷在韓國行銷台灣。

據來台旅客動向調查顯示，美食或特色小吃是吸引韓國民眾來台觀光的重要因素之一，為於疫情期間提供無法出國的韓國民眾難忘的台灣味，觀光局和韓國KBS 2電視台合作於5月7日「新品上市便利餐廳」第25回節目，邀請名演員李敬揆和當地知名中餐主廚李連福，以回顧尋找台灣美食之旅為題，在節目中和另外3組參賽團隊進行PK，最後由台灣滷肉飯加入韓國特色搶下優勝。

觀光局表示，這次獲勝的「李敬揆滷肉飯」除在韓國CU便利商店通路上架銷售，收益將捐贈給當地弱勢團體外，也將與料理包專門企業「Fresh Easy」合作販售調理醬包。為了讓韓國民眾在家能自製美味的台式滷肉飯，也將在SNS上介紹獲勝的創意料理食譜，讓暫時無法來台的韓國民眾重溫台灣美食魅力。

照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供