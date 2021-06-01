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疾管署答覆民眾黨機組員檢疫措施 放寬「3+11」決策無紀錄

衛福部自6月12日起將要求未接種疫苗之機組員遵行「5+9」防疫規定。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/06/01 12:25
放寬機組員「3+11」檢疫措施的會議紀錄成羅生門。（來源：中央社檔案圖片）

英國班機抵台　機組員入住防疫旅館檢疫

放寬機組員「3+11」檢疫措施的會議紀錄成羅生門。（來源：中央社檔案圖片） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）在野黨批評政府放寬機組員防疫的「3+11」政策成新冠疫情破口，31日疾管署回覆立委詢問指該決策基於多項考量拍板，「未做成會議紀錄」，立委高虹安要求衛福部與指揮中心嚴肅面對，開誠佈公。

民眾黨立委近一月來向疾管署追討當初作成決策的會議紀錄，31日高虹安於臉書上公布索資過程，自5月7日首次行文衛福部提供「3+11」拍板決策的會議紀錄後，10日於立院質詢，衛福部次長石崇良同意民眾黨立委邱臣遠索資，爾後幾星期內，衛福部薛瑞元次長及陳時中部長先後正面回應提供資料。

高虹安說，陳時中在28日於立法院答詢時表示「當時是陳宗彥副指揮官主持會議」，同時允諾週一提交該會議紀錄至立法院，然29日於記者會改口「回去查了以後，該會議非陳副指揮官主持，決策由我負責」。31日，衛福部疾管署答覆民眾黨，表示「未作成會議紀錄，並於記者會對外宣布。」

高虹安質疑，「如果沒有會議紀錄，陳時中指揮官的蓋章決行蓋在哪？」並表示放寬防疫規定的責任歸屬，請衛福部與指揮中心「嚴肅面對、出來坦誠說清楚。」

根據疾管署答覆民眾黨團說明，國籍航空公司機組員防疫健康管理措施經指揮中心內部跨組及專家討論，自4月15日起調整回去年「3+11」模式及增加核酸檢測，「未做成會議紀錄，並於記者會對外宣布。」

此外，聲明中也指出該決定是基於「機組人員外站零接觸管理」、「機上全程防護」、「返國後居家檢疫採檢與自主建康管理等措施」，以及檢視今年1到4月資料，認為主管機關已督導航空公司落實上述三項措施，並累積採檢9,000多名機組員結果皆為陰性，加上違規案例僅6件，違規情節屬不熟悉防疫制度的疏失，而機組員長期隔離採檢影響身心，故而做出放寬機組員檢疫規定之決定。

聲明也提出於6月12日起，對未接種疫苗的機組員，將要求「長程航班機組員返台檢疫措施條嚴為5天居家檢疫（採檢陰性）＋9天加強版自主健康管理。

疾管署答覆民眾黨機組員檢疫措施 放寬「3+11」決策無紀錄

疾管署答覆民眾黨機組員檢疫措施 放寬「3+11」決策無紀錄

疾管署答覆民眾黨機組員檢疫措施之說明（行政院／提供）
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機組員檢疫
指揮中心
陳時中
民眾黨
高虹安

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