【台灣首都的「世界大戰」】黃珊珊: 今起北市正式成立「快篩機動隊」 到熱區「找到感染源•斷絕傳染鏈」

(台北市6.1記者會直播截圖)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市長柯文哲昨天(5/31) 在疫情記者會上形容，自從5月13日接到和平醫院有住院病人得到新冠肺炎，而且還是從外面得到，他們就知道這當中一定有不明原因的社區感染；「從13號到今天(5/31)，感覺好像參加一次世界大戰」：防疫專責病床要增加到1300、防疫旅館增加到1800，還有一堆人員要招募跟訓練。

柯文哲因此網路聲量大增。但他說要感謝很多人的努力，包括每位大醫院的院長都說話算話，病房也如期開出來，以及在過程中進行各項整備工作。

昨天他強調，北市疫情目前有一定程度的控制，要感謝非常多的人。但疫情還沒結束，今天(6月1日) 柯文哲又形容疫情「陷入膠著狀態」，還要想想下一步該怎麼辦。

副市長黃珊珊1日稍早在臉書PO文中也有感而發。她表示, 昨天(5/31) 跟市長開會，算算從 5/14開始，其實只過了17天，「 天啊!我覺得過了好幾個月，市長也說像打了一場世界大戰」。沒錯，「我們每天都在跟病毒作戰，實在沒有時間跟大家玩口水戰」。

她說今天(6月1日) 有人問, 為何台北市疫苗打得比高雄慢? 其實大部分疫苗都是分發給各專責病房的醫院第一線人員，

台北市各醫院因為開很多專責病房還收治很多重症病人，醫護人員怕副作用還要分流打疫苗，當然會比較慢， 高雄又沒有甚麼確診案例，到底是要比甚麼?

台北市政府從5月13號開始，陸續在新冠肺炎熱區萬華設立快篩站，已經找出超過千例確診病患。

市長柯文哲進一步指示，成立熱點巡迴的快篩站，副市長黃珊珊今天在PO文就說，已經成立「快篩特攻隊1號」，第一站: 萬華剝皮寮，期盼加速找到感染源。



黃珊珊1日在發文指出，目前萬華的4個快篩站，之前每天約有1200位，但現在每天不到600位，效益正在遞減。

主要可能是因為大部分風險高的人都來快篩過(陽性已經超過一千例)， 也有很多里民因為距離遙遠又不願坐大眾運輸工具來快篩站，所以到快篩站的意願不高， 更有人說因為太多快篩陽性的人，不想跟他們一起排隊， 種種原因讓固定的快篩站花費大量人力物力，但效果越來越遞減。

因此北市府決定直接成立快篩機動隊，由聯合醫院領軍，她想取個響亮的名字: 「剝皮寮快篩特攻隊１號」。黃珊珊笑說，以後還會有2號、3號......而目的就是直接前往熱區，替居民做小規模普篩，趕緊找到感染源，斷絕傳染鏈。

他呼籲有症狀的市民朋友都可以來快篩，大膽假設自己有可能染疫，早點知道才可以保護自己與家人，她自己上星期也去做了快篩和PCR檢測，因為她曾與確診的里長太太一起聊天拍照，所幸最後都確認為陰性，