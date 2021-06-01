台灣三級警戒延長！高鐵維持全車對號座　回數及定期票6/15前可優惠退票

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣三級警戒延長至端午節當天，台灣高鐵今(1)日宣布全車對號座實施至6月15日，期間內暫停自由座服務滿定期票及回數票均無法使用，高鐵表示，上述票種提供展延天數並加贈票卡使用效期外，若旅客後續已無使用需求者，均可在指定期限內，提供優於現行退費規範的方案，並同步退還製卡費且免收手續費。

高鐵表示，持定期票的旅客，原效期含5月15日至6月15日者，將展延相對應天數至32天，另再加碼免費展延27天優惠效期，即共展延59天。以原效期5月1日至5月30日為例，經展延59天後，其優惠效期將延至7月28日。

對於該票的彈性退票方式，原效期含5月15日至6月15日者，可於效期內由記名持有人持實體車票至車站售票窗口辦理。退票金額的計算方式以實收票價為基準，依定期票剩餘日數按比例退還餘額，高鐵公司另加贈3天剩餘日數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。但使用退票優惠的票卡者，不適用加碼展延27天優惠效期。

以台北-桃園區間為例，原效期為5月1至30日的30日定期票為例，票價為4,555元，旅客若於6月5日辦理退票，該票啟用後經過日數為14日(全車對號座期間不計)，即原效期剩餘16日，加計加贈日數3日及退還製卡費後，彈性退票可返還金額為：(4555/30)*(16+3) +100=2969元

高鐵接著說，持回數票的旅客，除同上述規定展延回數票59天優惠效期外，旅客於2月26日至5月14日購買回數票，且於6月16日至9月9日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2021年9月30日前，持符合優惠資格的回數票到各車站售票窗口辦理優惠兌換，現場兌換相同區間免費標準車廂對號座車票1張，另贈送不限區間的標準車廂對號座半價優惠券1張。

在回數票的彈性退票方式，原效期含5月15日至6月15日者，可在恢復自由座服務後的次月月底前，由記名持有人持實體車票至車站售票窗口辦理。退票金額的計算方法，將依回數票剩餘次數按比例退費，並另加贈2次剩餘次數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。

以台北-台中區間為例，原效期30日10次回數票為例，實收票價為5,535元，假設旅客於使用5次後辦理退票，剩餘5次，加計加贈次數2次及退還製卡費後，彈性退票可返還金額為：(5535/10 )*(5 +2) +100=3971元。

高鐵提醒旅客，辦理定期、回數票退票時需同步退還票卡，下次購買時，則需重新拍照、製卡，建議若後續仍有使用定期、回數票需求的旅客，可選擇展延效期，以節省再次購票的申辦手續。