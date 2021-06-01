金價創去年7月來最大漲幅 專家：3年內竄4000美元

投資客興趣回籠，金價反彈突破1900美元，通膨升溫下，投資專家看好金價3年內觸及4000美元。 投資客興趣回籠，金價反彈突破1900美元，通膨升溫下，投資專家看好金價3年內觸及4000美元。

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）全球新冠疫情反覆影響投資市場，通貨膨漲持續升溫，金價創下去年7月以來最高漲幅，專家估計有望3年內觸及4000美元大關，建議投資客持有黃金、房地產及加密貨幣。

美東時間31日下午1點14分，現貨黃金上漲0.2%至每盎司1,906.79美元，使本月的漲幅達到7.8%。上周價格攀升至1,912.76美元，為1月8日以來最高。

彭博社31日報導，美國聯準會官員表示，因經濟在需求被壓抑之際重啟，近期物價上升壓力在預料之中，在供給問題緩解後，物價壓力應只是暫時現象。根據個人消費支出物價指數（PCE Index），今年較去年同期增長3.6%，是2008年以來最大漲幅。PCE指數為聯準會判斷通膨之重要指標。

黃金則創下去年7月以來最大漲幅。因通膨持續攀升及新冠疫情在部分國家反覆擴散，經濟復甦不穩，投資者重拾對黃金的興趣，避險基金與其他大型投機客黃金淨多頭部位已經觸及1月初以來最高點。黃金ETF（指數股票型基金）5月持有的黃金增加，是4個月來首見，但漲幅仍遠低於去年創紀錄的漲勢期間的水平。

美國全球投資者公司（US Global Investors）執行長兼資訊長霍姆斯（Frank Holmes）在接受金拓經濟新聞採訪時表示，目前通膨被嚴重低估，若以照傳統方法計算，則通膨最終將高達12%。他指出，經濟復甦仍然脆弱，美國政府及聯準會（Fed）正試圖抑制通膨，因此「實體資產才是最佳選項。」

霍姆斯也指出黃金、房地產以及加密貨幣的投資方向。隨著物價壓力顯著上揚，他預料金價在3年內升至每盎司4000美元，而房地產 「將變得非常昂貴。」

兼任加拿大區塊鏈公司Hive Blockchain Technologies執行主席的霍姆斯也建議在投資組合中持有加密貨幣，並稱加密貨幣已被這世代廣泛使用，「比特幣、以太幣的概念已融入他們的血液，這對他們而言並不陌生，」因此數位貨幣不會消失。