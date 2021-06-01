Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

COMPUTEX 2021改全線上服務 王美花：8家指標性海外企業今年加碼投資台灣

「投資台灣三大方案」截至五月中已吸引預計投資金額超過1.22兆台幣，至年底如實投資台灣金額可望達1兆台幣。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/01 10:50
COMPUTEX 2021改全線上服務 王美花：8家指標性海外企業今年加碼投資台灣

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）因應升高新冠肺炎疫情，備受全球矚目的台灣科技大展COMPUTEX積極推動「線上展覽」以避免群聚，今年接下來也朝向全年無休線上提供服務媒合，協助全球買主透過線上展與臺灣廠商進行互動與洽商。

COMPUTEX主辦單位之一的台北市電腦公會（TCA）表示，6月1日起正式推出全年無休線上服務平台COMPUTEX CYBERWORLD，站內有上千家ICT產業供應商與超過兩千件科技新品，讓全球買主透過COMPUTEX CYBERWORLD平台與台灣廠商在疫情下也能共創不間斷國際商機。

經濟部王美花部長31日在COMPUTEX CYBERWORLD啓動儀式致詞影片中表示，臺灣安全又穩定的供應鏈，吸引了全球頂尖科技公司，如Google、微軟、艾司摩爾(ASML)、沃旭(Ørsted)等，加碼投資半導體及綠能產業的發展，更加速台灣發展成為全球高科技研發中心。

「今年，我們的投資台灣事務所，推動了至少八家指標性海外企業投資台灣，截至5月14日，【投資台灣三大方案】也吸引預計投資金額超過1.22兆台幣，至年底如實投資台灣金額可望達1兆台幣。」

「在全球供應鏈重組的趨勢下，台灣是企業投資、生產最好的選擇。這波台商回台，帶動伺服器、電動車等供應鏈回流。另外，臺灣的半導體在國際上已有關鍵的地位，也有不少產業發展成很好的生態鏈，切入5G、電動車、AI應用等領域。」王美花鼓勵全球業者利用線上展覽來體驗台灣業者堅強的科技實力與尋找合作潛力。

同一時間，COMPUTEX相關的新創展會InnoVEX Online 2021於5月31日線上登場，為期一個月，共有24個主題館、超過350家新創團隊展出，聚焦人工智慧、健康照護、延展實境（XR）、資安與物聯網等主題。
Computex
Cyberworld
投資台灣

相關新聞

企業再加碼「投資台灣」金額將破兆　估增逾8萬就業機會
企業再加碼「投資台灣」金額將破兆　估增逾8萬就業機會
2020/05/08 09:04
簡又新專欄 – 從氣候變遷看永續投資
簡又新專欄 – 從氣候變遷看永續投資
2020/02/14 09:13
台商回台投資破7千億大關　南台灣創造上萬就業機會
台商回台投資破7千億大關　南台灣創造上萬就業機會
2019/11/28 19:54
台商回流投資破5000億　蘇貞昌：提前達標
台商回流投資破5000億　蘇貞昌：提前達標
2019/08/03 16:41
KLOOK擴大在台灣招募人才　目標成為最大的華語圈線上旅遊客服
KLOOK擴大在台灣招募人才　目標成為最大的華語圈線上旅遊客服
2019/08/03 16:13

更新時間 : 2021-06-01 13:57 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
【最新】台灣武肺死亡總數已超越SARS! 北市5/30將舉行內部「四級警戒」兵推: 不管制交通
【最新】台灣武肺死亡總數已超越SARS! 北市5/30將舉行內部「四級警戒」兵推: 不管制交通
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播
知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播
驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因
驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑
國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑