COMPUTEX 2021改全線上服務 王美花：8家指標性海外企業今年加碼投資台灣

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）因應升高新冠肺炎疫情，備受全球矚目的台灣科技大展COMPUTEX積極推動「線上展覽」以避免群聚，今年接下來也朝向全年無休線上提供服務媒合，協助全球買主透過線上展與臺灣廠商進行互動與洽商。

COMPUTEX主辦單位之一的台北市電腦公會（TCA）表示，6月1日起正式推出全年無休線上服務平台COMPUTEX CYBERWORLD，站內有上千家ICT產業供應商與超過兩千件科技新品，讓全球買主透過COMPUTEX CYBERWORLD平台與台灣廠商在疫情下也能共創不間斷國際商機。

經濟部王美花部長31日在COMPUTEX CYBERWORLD啓動儀式致詞影片中表示，臺灣安全又穩定的供應鏈，吸引了全球頂尖科技公司，如Google、微軟、艾司摩爾(ASML)、沃旭(Ørsted)等，加碼投資半導體及綠能產業的發展，更加速台灣發展成為全球高科技研發中心。

「今年，我們的投資台灣事務所，推動了至少八家指標性海外企業投資台灣，截至5月14日，【投資台灣三大方案】也吸引預計投資金額超過1.22兆台幣，至年底如實投資台灣金額可望達1兆台幣。」

「在全球供應鏈重組的趨勢下，台灣是企業投資、生產最好的選擇。這波台商回台，帶動伺服器、電動車等供應鏈回流。另外，臺灣的半導體在國際上已有關鍵的地位，也有不少產業發展成很好的生態鏈，切入5G、電動車、AI應用等領域。」王美花鼓勵全球業者利用線上展覽來體驗台灣業者堅強的科技實力與尋找合作潛力。

同一時間，COMPUTEX相關的新創展會InnoVEX Online 2021於5月31日線上登場，為期一個月，共有24個主題館、超過350家新創團隊展出，聚焦人工智慧、健康照護、延展實境（XR）、資安與物聯網等主題。