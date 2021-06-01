別亂餵野生動物了！6/1起台北市公園內餵食鴿子、松鼠、魚　最高可罰6000元

台北市政府宣布自6/1起將開罰餵食公園野生動物的民眾新臺幣1,200至6,000元罰鍰。 (台北市政府工務局公園處提供) 台北市政府宣布自6/1起將開罰餵食公園野生動物的民眾新臺幣1,200至6,000元罰鍰。 (台北市政府工務局公園處提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）公園內有不少野生動物棲息，常常可見民眾餵食，但這一時無心的行為卻造成部分物種大量繁殖，並引發各種生態、環境衛生問題。台北市政府宣布自今（1）日起民眾餵食公園內的野生動物將罰新臺幣1,200至6,000元，盼能遏止相關事件發生。

公園處黃淑如處長表示，民眾常會在公園內餵食野鴿、松鼠，或是水池湖中魚類、烏龜及野禽等，其中又以大安森林公園最為嚴重，餵食種類也最多，但是牠們沒吃完的飼料會造成環境髒亂、汙染水質、鼠患增加等問題。

松鼠大量繁殖啃食樹皮、樹木使枝幹斷裂或死亡，引發公共安全疑慮；野鴿或其他禽鳥也因食物過於充足，造成族群激增，其鳥類糞便增加造成惡臭，或具禽流感傳播等風險疑慮。

黃淑如說，希望透過禁令，讓民眾不再餵食野生動物，讓公園生態回歸自然法則。

青年公園王淑雅主任表示，大安森林公園之友基金會的志工們在大安森林公園內發現，民眾將麵條放置於草地上留給松鼠吃，因此，在臉書表示「愛之適足以害之」，呼籲民眾停止餵食。此現象已是不容忽視。

為了讓民眾了解新制，公園處在6月開罰前已有緩衝宣導期，至5月底前於各公園餵食熱點張貼公告加強宣導，並請駐警隊及管理人員於巡邏時對園區內民眾提醒公告內容及罰則，若發現民眾餵食行為，將發給公告宣導單及開立勸導單。

公園處強調，餵食現象除了造成環境問題外，對於動物本身也造成影響。例如使野生動物會喪失求生本能、產生健康疾病，甚至增加牠們被天敵捕捉的風險，基於以上種種因素，「不餵食才是對生態最好的方式」，呼籲民眾勿再於公園內餵食禽鳥及野生動物。