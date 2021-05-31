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預採購國產疫苗質疑聲量高 高端疫苗5點聲明澄清

針對試驗階段的問題，陳時中表示大部分知名廠牌都是二期完才做三期，但都沒有做完三期臨床試驗才緊急授權。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 20:33
高端發表聲明表示，二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。（圖/中央社）

高端發表聲明表示，二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）高端疫苗在二期臨床解盲前，即與政府簽訂預購合約，引發外界質疑，今(31日)高端針對各項疑慮發表5點聲明，也強調將加速執行符合國際規範的三期臨床試驗。

本土疫情嚴峻，指揮中心目前將採購高端與聯亞生技的國產疫苗，兩家均已完成二期臨床試驗，蔡英文總統日前也表示，民眾預計7月底就能打第一波國產疫苗。

由於兩家國產疫苗皆尚未完成第三期試驗，指揮中心就向其廠簽訂預採購合約，引發外界諸多疑慮，指揮中心今則指出預採購的兩大好處，一是能協助廠商加速研發，二則是較快取得出產的疫苗。

新冠肺炎肆虐全球，世界各國對疫苗都有極大需求，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，疫苗是戰略物資，一定要掌握自行製造生產的能力，因此國產疫苗有其的必要性。

針對試驗階段的問題，陳時中也表示，大部分知名廠牌都是二期完才做三期，但都沒有做完三期臨床試驗才緊急授權。

對此，高端今發出以下5點聲明，盼外界能減少對國產疫苗之疑慮。

一、國產疫苗為國內防疫佈局中一環，為滿足國內防疫需求，本公司期待台灣盡快取得不同國內外廠家的合法疫苗，以維護國民生命健康。

二、本公司自2016年起與美國國衛院(NIH)合作研發疫苗，2020年初新冠肺炎疫情爆發，本公司即積極聯繫NIH並簽署授權合約，取得新冠肺炎候選疫苗及相關生物材料，於台灣進行研發及生產。

三、本公司執行中的二期臨床試驗係依食藥署規範執行，資料解盲後，試驗結果將呈交主管機關審查。本公司與疾管署簽訂之預採購合約，在安全性及有效性符合標準並取得主管機關核可後，方得交貨協助台灣防疫。

四、本公司新冠肺炎疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範之三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

五、本公司一秉疫苗產業是國安產業的初衷，與國內外同業並肩打氣，一齊戮力同心，共同為抗疫努力。
國產疫苗
高端
聯亞
第二期試驗
第三期試驗
中央疫情指揮中心
陳時中

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