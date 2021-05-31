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潛在統治危機.... 中國共產黨宣布擬放寬至「三胎」

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 19:08
（美聯社圖片）

（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）中國2015年年底雖放寬了數十年來一胎化限制，但也擋不住老齡化和勞動人口下滑的大勢，生育率沒有上升，尤其大城市職業女性認為自己工作繁忙與職場壓力大，沒有時間和精力撫養孩子，以及支付龐大育兒開銷，因此對生育二胎亳不感興趣。

紐約時報報導，為避免人口危機帶來沉重社會與財政負擔成為中共政權未來的「統治」危機，中共中央政治局31日在中國兒童節（6月1日）前夕，公布新的生育政策，允許每個家庭養育至多三名子女，望減緩國家老齡化的速度、改變人口結構，同時還出台配套支持措施。

BBC報導，日前一份十年普查中透露中國生育率已降至中國六十年來新低點，2020年中國有1200萬名嬰兒出生，生育率比2019年的1465萬下降了18%，比2016年的1800萬少更多。

中國的一胎化政策始於1980年，中共政權接下來四十年施以罰款、縮減福利、強迫墮胎等手段令每個家庭控制生育數至一名子女。不過，一胎化在偏鄉及少數民族地區則輕輕放過。到了2013年，中共放寬讓只有一胎的家庭有條件下擁有第二胎，到了2016年，二胎化政策在全中國上路。

根據南華早報，2020年每名婦女平均生育1.3名小孩，遠低於一個健康人口所需平均值的2.1名小孩。

更新時間 : 2021-05-31 23:46 GMT+08:00

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