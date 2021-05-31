國際醜聞！丹麥遭爆助美國監聽親密歐洲盟友　德國總理梅克爾手機竊聽風雲未歇

（台灣英文新聞/國際組 綜合外媒報導）據多家歐媒公布的調查顯示，丹麥情報機關層協助美國國家安全局 (National Security Agency)監視包含德國首相梅克爾(Angela Merkel)，及時任德國外長史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)等在內的歐洲政要。

德國之聲30日報導指出，美國一直在監視丹麥盟友的消息於 2013 年首次曝光，丹麥政府至2015年都知情自己國家的情報部門有參與NSA這醜聞。

報導提及，記者們直到現在才獲得丹麥國防情報局 (FE) 提供美方的詳細說明報告，揭露德國的親密盟友兼鄰國丹麥與美國合作間諜活動，目標則瞄準德國總理和總統，其中也包含社會民主黨總理候選人佩爾·史坦布律克（Peer Steinbrueck）。

這些情報傳到由丹麥、瑞典及挪威廣播公司、法國世界報（Le Monde）、北德(NDR)及西德廣播公司(WDR)等歐洲媒體組成的調查小組。證據顯示，FE協助NSA監控瑞典、挪威、荷蘭、法國、德國的政治領袖，甚至包含丹麥武器製造商也名列其中。

德國反對派領袖史坦布律克認為，「政治上來說，這是一樁醜聞」，他了解西方國家情報部門需要正常運作，但是丹麥當局卻監聽自己的夥伴，這也表明他們寧願自己做事。

法新社指出，此事若確認屬實，代表美國在2013年史諾登（Edward Snowden）事件發生期間和之後，繼續竊聽歐洲盟國領袖。史諾登揭露的檔案顯示，美國政府監聽自家公民並在全球大肆竊聽，包括對梅克爾的手機。

負責調查NSA監聽醜聞的德國議會委員會領導人派屈克·桑斯堡(Patrick Sensburg)對於這揭露一點也不感吃驚，他說，「這跟友誼及道德抱負都無關，一切都是為了追求利益」。

NSA、FE及丹麥國防部尚未對此報導做出回應，但國防部發聲明稱，「系統性的竊聽親密盟友是沒有辦法被接受的」。