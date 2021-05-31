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國際醜聞！丹麥遭爆助美國監聽親密歐洲盟友　德國總理梅克爾手機竊聽風雲未歇

包含德國、瑞典、挪威在內的多國歐洲政要，都名列此次丹美聯手的監聽名單

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 17:56
丹麥情報機關層協助美國國家安全局監視包含德國首相梅克爾等歐洲政要（圖/美聯社）

丹麥情報機關層協助美國國家安全局監視包含德國首相梅克爾等歐洲政要（圖/美聯社）

（台灣英文新聞/國際組 綜合外媒報導）據多家歐媒公布的調查顯示，丹麥情報機關層協助美國國家安全局 (National Security Agency)監視包含德國首相梅克爾(Angela Merkel)，及時任德國外長史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)等在內的歐洲政要。

德國之聲30日報導指出，美國一直在監視丹麥盟友的消息於 2013 年首次曝光，丹麥政府至2015年都知情自己國家的情報部門有參與NSA這醜聞。

報導提及，記者們直到現在才獲得丹麥國防情報局 (FE) 提供美方的詳細說明報告，揭露德國的親密盟友兼鄰國丹麥與美國合作間諜活動，目標則瞄準德國總理和總統，其中也包含社會民主黨總理候選人佩爾·史坦布律克（Peer Steinbrueck）。

這些情報傳到由丹麥、瑞典及挪威廣播公司、法國世界報（Le Monde）、北德(NDR)及西德廣播公司(WDR)等歐洲媒體組成的調查小組。證據顯示，FE協助NSA監控瑞典、挪威、荷蘭、法國、德國的政治領袖，甚至包含丹麥武器製造商也名列其中。

德國反對派領袖史坦布律克認為，「政治上來說，這是一樁醜聞」，他了解西方國家情報部門需要正常運作，但是丹麥當局卻監聽自己的夥伴，這也表明他們寧願自己做事。

法新社指出，此事若確認屬實，代表美國在2013年史諾登（Edward Snowden）事件發生期間和之後，繼續竊聽歐洲盟國領袖。史諾登揭露的檔案顯示，美國政府監聽自家公民並在全球大肆竊聽，包括對梅克爾的手機。

負責調查NSA監聽醜聞的德國議會委員會領導人派屈克·桑斯堡(Patrick Sensburg)對於這揭露一點也不感吃驚，他說，「這跟友誼及道德抱負都無關，一切都是為了追求利益」。

NSA、FE及丹麥國防部尚未對此報導做出回應，但國防部發聲明稱，「系統性的竊聽親密盟友是沒有辦法被接受的」。
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