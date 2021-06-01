〈時評〉是誰在將衛生問題政治化？

台灣長期被拒WHO門外，背後黑手中國在世衛會場內的老調牙說詞是「台灣同胞的健康有中國在照顧」；會場外，則是中國外交官沙祖康對高喊「你們聽到台灣2300萬人民的需要嗎？」的台灣記者狠狠撂下一句「誰理你們！」。

請問中國：在中國，照顧同胞的方式，就是官員對訴願同胞冷血地吼一句「誰理你們」嗎？世衛會場內中國代表口口聲聲的「中國中央政府很照顧台灣」，跟會場外中國官員斬釘截鐵的「誰理你們」，不矛盾嗎？

同一個沙祖康說「中國人口比美國多五倍⋯⋯但現實是，我們目前人權狀況比美國的好，說明中國人權至少比美國好五倍」──且不說人口多五倍，導出人權好，就至少好五倍的邏輯有多可笑，看看，現實是，一大堆中國官二代、富二代，乃至於中國高官巨賈的二奶們，大外宣、大內宣喇叭手的子女們，一個個向人權至少比美國好五倍的中國說不、想方設法、千里迢迢地移民到人權差中國一大截的美國。請問中國：這不矛盾嗎？

根據中共喉舌報環球時報的英文版報導，輝瑞疫苗極有可能在7月前獲得中國批准上市，成為中國批准使用的第一款「進口」疫苗；中國許多網友更毫不諱言表示，若能選擇，即使自費也希望接種進口疫苗！乖乖，若能選擇，中國人自己都要向中國製疫苗說不了，中國官方竟然三番兩次，硬說要免費贈送中國製疫苗給台灣，請問中國：照顧「台灣同胞」是這種照顧法嗎？照顧「台灣同胞」，是要讓台灣人當中國人（甚至於習近平）都敬謝不敏的白老鼠嗎？

5月24日，中國代表在WHO對為台灣發聲的友邦氣急敗壞說「⋯敦促有關國家停止將衛生問題政治化⋯」；在日本釋出考慮將先前簽約的多餘AZ疫苗提供台灣的訊息後，中國外交部發言人趙立堅5月28日跳腳說「台灣藉疫苗『謀獨』不會得逞」，凡此，請問中國：任何正常國家採購疫苗，考慮的不就安全性與效力、價格的高低嗎？中國硬扯到「台灣藉疫苗『謀獨』」，是誰在「將衛生問題政治化」？台灣向BNT德國原廠接洽採購疫苗，在簽約前夕，因為中國阻撓而功虧一簣，是誰在將衛生問題政治化？中國以為煞有介事「⋯敦促有關國家停止將衛生問題政治化⋯」，就是在證明自己沒有將衛生問題政治化，這種阿Q式的此地無銀三百兩邏輯，跟強盜集團被逮後，把所有罪行都推給其他同夥，替自己脫罪的伎倆，不是如出一轍、又可笑嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）