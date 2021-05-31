蔡總統：會和民間協力爭取更多疫苗•無炒股問題　陳時中: 台灣民間買疫苗已有6單位申請

高端疫苗與試驗醫院今年3月30日在台北舉行COVID-19疫苗二期收案完成說明會，宣布完成所有試驗收案，超過4千名受試者參與。高端疫苗總經... 高端疫苗與試驗醫院今年3月30日在台北舉行COVID-19疫苗二期收案完成說明會，宣布完成所有試驗收案，超過4千名受試者參與。高端疫苗總經理陳燦堅（右起）、臨床實驗召集總主持人林奏延、台大醫院醫師謝思民、北醫醫師劉明哲在會後合影。 中央社資料照

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）總統蔡英文今天（5/31) 說，有人質疑國產疫苗炒股不當利益，她要嚴正聲明，相關財產申報資料都是公開透明，大家可以查證，「我們也做內部清查，相關政務人員都沒有炒股的問題。」

蔡總統今天在總統府內，透過直播針對防疫工作與疫苗進度發表談話。

總統說，有人質疑炒股不當利益，她要嚴正聲明，相關財產申報資料都是公開透明，大家可以查證，「我們也做內部清查，相關政務人員都沒有炒股的問題」，若有人提出具體指控，歡迎提出證據，一定依法嚴查，絕不容許政府決策公信力遭受挑戰；若沒有證據也不應用捕風捉影的方式，抹煞許多專家投入研發疫苗努力。

蔡總統表示，國際疫情險峻，造成供需落差、供貨緊張，各國政府窮盡能力取得相當疫苗，政府各部門也緊盯催促近2000萬劑訂購的疫苗出貨，讓國人可以早一點施打、早一點安心。

蔡總統表示，民間團體、地方政府也幫忙找國外疫苗供給，政府會積極協助，政院已經宣布由內政部次長陳宗彥、經濟部長王美花分別擔任窗口，政府會和民間共同努力，爭取更多疫苗。

她也說，疫苗供給來源必須確保來自原廠，政府樂意和民間一起努力，確保疫苗有效、安全、合法，沒有阻擋的問題。

蔡總統說，如果沒有自己的供給能量，會處處受制於人，也會因國際供需失衡受到影響。因此，擁有自己可以供應的疫苗，是國家戰略優先項目，也是其他國家優先目標。

另一方面, 鑒於國內武漢肺炎疫情延燒，許多民間單位有意願協助購買疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已有6單位正式提出申請，今天上午與佛光山代表面商，未來將持續提供協助。

佛光山日前表態願意協助採購或捐贈武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，昨(5/30) 致電中央流行疫情指揮中心後，安排今天上午與指揮中心副指揮官陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、指揮中心發言人莊人祥會面交換意見。

陳宗彥下午在記者會中說明會議內容，他說，雙方已充分溝通疫苗採購合作模式，佛光山代表感謝指揮中心全力協助流程，也清楚採購疫苗必須堅持的原則，包含安全性、有效性及合法性，將透過提供單一窗口保持彼此與原廠間的聯繫，指揮中心也會提供諮詢協助。

鴻海創辦人郭台銘昨晚在臉書貼文指出，關於COVID-19疫苗一事，「永齡深知國人的關切，但請各位稍安，為我們『爭取交貨」保留空間」，並標籤「72小時內拚文件」。

此外孫文學校總校長張亞中也說，已透過台商與中國友人捐贈取得500萬劑德國BNT疫苗和500萬劑中國國藥疫苗。

對此，陳時中下午一併回應，指揮中心一再強調，民間團體有相關文件應儘早提出，政府才能介入，「大家一起來做，讓這件事更順利」；民間疫苗採購，已有4個單位向食藥署行文，還有2個單位向疾管署行文，與媒體報導10個民間單位申請有落差。

工商團體連署希望開放企業自購疫苗，陳時中重申，並不是不行，進口疫苗必須申請緊急使用授權（EUA），相關技術性資料審查是必然的，應該趕快把資料拿來，指揮中心才可盡快給予協助，「我們都願意協助，避免大家走冤枉路。」

記者會有媒體提問，據藥事法規定，衛福部得專案核准或廢止特定藥物製造或輸入，並非指武漢肺炎疫苗須中央簽約。陳時中表示，這是現階段國際疫苗買賣慣例，很多藥廠除COVAX平台，不與非國家級機構洽談，「這是原則性，希望政府站在負責任角度辦理。」

中央社報導, 指揮中心昨證實已與高端、聯亞2家國產疫苗廠簽約，預採購各500萬劑，有檢察官認為應揭露採購價格。指揮中心今天表示，簽約有保密條款，市場的事與指揮中心無關。

台北地檢署檢察官林達昨天投書媒體，指出近期高端疫苗股價暴衝，折算獲利驚人，基於政府施政透明度，以及金管會要求上市櫃發行公司財務報表應公開揭露，國產疫苗的採購價格等資訊，應盡早揭露。

指揮官陳時中今在疫情記者會中回應，與國產疫苗廠簽約有相關保密條款，若該名檢察官認為要了解價格，可以去訊問。

陳時中強調，市場的事情與指揮中心無關，指揮中心僅關心臨床試驗是否照規格標準，以及最後解盲結果如何，可做為是否核准緊急使用授權（EUA）專案製造的參考。

至於外界好奇，國產疫苗只做二期，未來恐無法得到國際承認，獲發「疫苗護照」，陳時中回應，疫苗護照目前國際上沒有共識，將來一定會爭取國內施打的疫苗能夠有證明效力，不過要持續努力。

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