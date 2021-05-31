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新北市公立高中職優免入學 報名順延為6/9至6/15

By 台灣英文新聞
2021/05/31 17:23
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市110學年度公立高級中等學校優先免試入學管道，配合國中教育會考成績延至6月11日公布，各國中校內報名順延為6月9日上午9時至15日中午12時，更正後簡章將俟教育部核備後公告於新北中等教育資源網（https://se.ntpc.edu.tw/）及中和高中官網的新北優免專區（https://www.chshs.ntpc.edu.tw/nss/p/index）。

因應疫情影響，各級學校全面停課至6月14日，公立高中職優免個人報名表件，學生至簡章公告網址自行下載列印後，經家長和學生簽名後可採拍照、傳真、掃描等多元方式繳給就讀國中學校，報名費用繳交方式亦請各國中學校以匯款等多元方式辦理。此外，正備取名單於6月18日下午2時公告，增額名單於6月21日下午7時公告，將公告於各公立高中學校網頁。

新北市公立高中職優先免試入學以各公立高中職所在位置、交通要道及生活圈，規劃招生區國中學校。學生得依個人志願，擇定1校(科)辦理報名。超額比序項目與順次，採計基北區免試入學多元學習及國中教育會考成績；私立高中職優先免試入學，則不採計國中教育會考成績，招生範圍擴及至全市不分區招生，提供學生更多的在地就學機會。

新北市自104學年度起，領全國之先辦理公立高中職優先免試入學，109學年度報到率為95.21%。110學年度大學繁星推薦新北市錄取率61.82%高於全國平均，其中新北市立林口高中錄取116人排名全國第1名，新北高中錄取105人排名全國第5名，表現十分亮眼。

新北市積極推動「在地就學」，以「新北創新教育加速器計畫」打造全國首創官方教育加速器，實現跨教育階段校際間資源共享與互助合作，鼓勵與支持學校進行「跨國」、「跨校」、「跨學制」(包含大專院校)、「跨領域」的各項教育合作與提出創新教育方案，讓在地就學率從早期未滿5成逐年提升，至109學年度已達近7成，足見在地就學的極佳成果。

教育局長張明文表示，新北市以多元教育資源，滿足家長及學生各類求學需求，讓孩子們找到興趣所在且發揮所長，並鼓勵學生把握優先免試入學，就近選擇優質社區高中職入學，期待每一位學子都能找到自己的天賦，適性揚才。

更新時間 : 2021-05-31 23:45 GMT+08:00

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