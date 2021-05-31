新北市公立高中職優免入學 報名順延為6/9至6/15

新北市110學年度公立高級中等學校優先免試入學管 道，配合國中教育會考成績延至6月11日公布， 各國中校內報名順延為6月9日上午9時至15日中午12時， 更正後簡章將俟教育部核備後公告於新北中等教育資源網（http s://se.ntpc.edu.tw/）及中和高中官網的新北 優免專區（https://www.chshs.ntpc. edu.tw/nss/p/index）。

因應疫情影響，各級學校全面停課至6月14日， 公立高中職優免個人報名表件， 學生至簡章公告網址自行下載列印後， 經家長和學生簽名後可採拍照、傳真、 掃描等多元方式繳給就讀國中學校， 報名費用繳交方式亦請各國中學校以匯款等多元方式辦理。此外， 正備取名單於6月18日下午2時公告，增額名單於6月21日下午 7時公告，將公告於各公立高中學校網頁。

新北市公立高中職優先免試入學以各公立高中職所在位置、 交通要道及生活圈，規劃招生區國中學校。學生得依個人志願，擇定 1校(科)辦理報名。超額比序項目與順次， 採計基北區免試入學多元學習及國中教育會考成績； 私立高中職優先免試入學，則不採計國中教育會考成績， 招生範圍擴及至全市不分區招生，提供學生更多的在地就學機會。

新北市自104學年度起， 領全國之先辦理公立高中職優先免試入學，109學年度報到率為9 5.21%。110學年度大學繁星推薦新北市錄取率61.82% 高於全國平均，其中新北市立林口高中錄取116人排名全國第1名 ，新北高中錄取105人排名全國第5名，表現十分亮眼。

新北市積極推動「在地就學」，以「新北創新教育加速器計畫」 打造全國首創官方教育加速器， 實現跨教育階段校際間資源共享與互助合作，鼓勵與支持學校進行「 跨國」、「跨校」、「跨學制」(包含大專院校)、「跨領域」 的各項教育合作與提出創新教育方案，讓在地就學率從早期未滿5成 逐年提升，至109學年度已達近7成，足見在地就學的極佳成果。

教育局長張明文表示，新北市以多元教育資源， 滿足家長及學生各類求學需求，讓孩子們找到興趣所在且發揮所長， 並鼓勵學生把握優先免試入學，就近選擇優質社區高中職入學， 期待每一位學子都能找到自己的天賦，適性揚才。