全國疫情三級警戒 惜食分享餐廳推出防疫外送服務

近期因全國疫情嚴峻，已進入三級警戒， 不僅嚴重衝擊各產業，也影響大眾生活。 為讓民眾在家也能享用美味惜食餐點， 新北市政府農業局輔導惜食分享餐廳也提供防疫外送服務， 民眾若因疫情不敢出門，想品嘗泡麵以外的美食， 不妨可以向惜食分享餐廳訂購餐點， 以行動支持政府防疫政策與惜食分享餐廳。

最近因全國疫情拉警報，確診者日漸增加， 且確診案例與足跡幾乎遍及全臺，不僅嚴重衝擊各產業， 也讓大眾人心惶惶，不敢出門。在這全國共同抗疫的時刻， 惜食分享餐廳除了支持政府防疫政策，落實實聯制， 配合所在地政府公告禁止內用、加強消毒、保持社交距離、 隔板等防疫措施，避免群聚感染，針對不便出門的民眾， 近期也提供外送或宅配服務。目前已有泰泰-泰式料理、 原粹蔬食作、呷米蔬食、哈芒狗、羅辣、食在地台灣素食堂、「 吃好的」友善耕作、八斗邀友善餐廳、曬太陽洋食小館等9家惜食分 享餐廳提供外送或宅配服務，訂購商品包羅萬象， 有健康美味的泰式料理與素食料理，也有熟食調理包、水餃、 飲品及各式生鮮食材。如「吃好的」 友善耕作媒合的自然農法日曬米與放牧雞蛋，白米是無農藥化肥、 無除草劑的手工日曬米，品嘗起來帶有陽光的特殊香氣， 雞蛋無施打抗生素，吃起來也有獨特蛋香味， 讓民眾在家也能享用新鮮美味的在地農產品。 另外原粹蔬食作最近因疫情的關係，暫無營業， 僅推出線上訂購服務，民眾若懷念原粹蔬食作的美味料理， 也可以購買網站的料理廚神包，在家只要數分鐘， 也能品嘗美味的義大利麵以及黑金布朗尼等各式素食甜點。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」 的初衷就是希望協助農民處理蔬果格外品，以及避免食物浪費， 因此協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「蔬果格外品」， 與惜食分享餐廳一同解決食物浪費的問題。這次因疫情影響， 民眾多不敢出門，惜食分享餐廳希望透過外送或宅配服務，讓民眾在 家也能享用美味的惜食餐點及在地小農生產的各式農產品， 希望民眾能安心在家，減少與人群接觸的機會，共同抗疫。

照片來源：新北市政府農業局提供