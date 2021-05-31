Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

全國疫情三級警戒 惜食分享餐廳推出防疫外送服務

By 台灣英文新聞
2021/05/31 17:21
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

近期因全國疫情嚴峻，已進入三級警戒，不僅嚴重衝擊各產業，也影響大眾生活。為讓民眾在家也能享用美味惜食餐點，新北市政府農業局輔導惜食分享餐廳也提供防疫外送服務，民眾若因疫情不敢出門，想品嘗泡麵以外的美食，不妨可以向惜食分享餐廳訂購餐點，以行動支持政府防疫政策與惜食分享餐廳。

最近因全國疫情拉警報，確診者日漸增加，且確診案例與足跡幾乎遍及全臺，不僅嚴重衝擊各產業，也讓大眾人心惶惶，不敢出門。在這全國共同抗疫的時刻，惜食分享餐廳除了支持政府防疫政策，落實實聯制，配合所在地政府公告禁止內用、加強消毒、保持社交距離、隔板等防疫措施，避免群聚感染，針對不便出門的民眾，近期也提供外送或宅配服務。目前已有泰泰-泰式料理、原粹蔬食作、呷米蔬食、哈芒狗、羅辣、食在地台灣素食堂、「吃好的」友善耕作、八斗邀友善餐廳、曬太陽洋食小館等9家惜食分享餐廳提供外送或宅配服務，訂購商品包羅萬象，有健康美味的泰式料理與素食料理，也有熟食調理包、水餃、飲品及各式生鮮食材。如「吃好的」友善耕作媒合的自然農法日曬米與放牧雞蛋，白米是無農藥化肥、無除草劑的手工日曬米，品嘗起來帶有陽光的特殊香氣，雞蛋無施打抗生素，吃起來也有獨特蛋香味，讓民眾在家也能享用新鮮美味的在地農產品。另外原粹蔬食作最近因疫情的關係，暫無營業，僅推出線上訂購服務，民眾若懷念原粹蔬食作的美味料理，也可以購買網站的料理廚神包，在家只要數分鐘，也能品嘗美味的義大利麵以及黑金布朗尼等各式素食甜點。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」的初衷就是希望協助農民處理蔬果格外品，以及避免食物浪費，因此協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「蔬果格外品」，與惜食分享餐廳一同解決食物浪費的問題。這次因疫情影響，民眾多不敢出門，惜食分享餐廳希望透過外送或宅配服務，讓民眾在家也能享用美味的惜食餐點及在地小農生產的各式農產品，希望民眾能安心在家，減少與人群接觸的機會，共同抗疫。

全國疫情三級警戒 惜食分享餐廳推出防疫外送服務

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-05-31 23:45 GMT+08:00

最受歡迎

新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新】台灣武肺死亡總數已超越SARS! 北市5/30將舉行內部「四級警戒」兵推: 不管制交通
【最新】台灣武肺死亡總數已超越SARS! 北市5/30將舉行內部「四級警戒」兵推: 不管制交通
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
快訊！台灣29日新冠肺炎死亡再增21例　本土確診320例+166校正回歸新北居冠　
快訊！台灣29日新冠肺炎死亡再增21例　本土確診320例+166校正回歸新北居冠　
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因
驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因
知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播
知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列