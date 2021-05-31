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股東會延後紀念品怎麼辦？台灣集保：延後發送防疫優先

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 17:19
 圖為今年四月不少投資股票的民眾前往股東會紀念品代發處領紀念 品。 

 圖為今年四月不少投資股票的民眾前往股東會紀念品代發處領紀念 品。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）因應嚴峻疫情與國內防疫需要，金管會日前宣布所有公開發行公司5月24日起至6月30日止，一律停止召開股東會並改期，至於長久以來股東習慣在開會前領取的股東會紀念品，集保結算所31日表示將依金管會指示，協調公司讓紀念品發放日延後或分散在不同期間進行。

金管會5月20日要求所有公開發行公司暫停召開股東會，除了延期辦理股東會，股務主管機關集保結算所5月28日也透過視訊會議勸導上市(櫃)自辦股務及股務代理機構，延後或分散股東會紀念品發放之日期。原訂股東會相關股務作業前置程序，都仍按照原規定期間進行到原訂股東會開會日前1日。

長久以來國內廣大股民習慣在開會前領取股東會紀念品，所以在委託書徵求期間，仍然會一如往昔抽空到各徵求場所換領，但集保憂此舉恐與目前的防疫政策相悖，因此向公司宣導同樣延後辦理，若無法延後，則打散在不同期間發放，並要求落實防疫（社交距離、戴口罩、量體溫等）措施。

集保結算所主任秘書陳光輝表示，已請上市(櫃)、興櫃公司審慎評估，可參考中鋼公司防疫模式，延後到疫情趨緩時再另行發放紀念品。如有個別考量需即期發放者，在室內發放時，應於入口處張貼防疫公告並採實名（聯）制、設置投資人專屬入（出）口、確認戴口罩並量測體溫、地板加隔線以保持社交距離1.5公尺以上、派專人指揮防止人群聚集並有效管控室內人流等；另在戶外發放時，應確實規劃排隊動線，並派專人指揮排隊，防止人群聚集，避免疫情期間發放紀念品造成防疫破口。

為加強防疫降低外出臨櫃人流，金管會20日也宣布全國任一縣市疫情警戒三級期間，網路銀行及行動銀行跨行轉帳手續費全免，實體ATM轉帳手續費減2元、財金公司及金融機構各減收1元，鼓勵民眾儘量運用線上金融服務。

更新時間 : 2021-05-31 23:45 GMT+08:00

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