臺灣證交所：上週外資在集中市場買超70.15億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/5/24~2021/5/28）外資在集中市場總買進金額為6,039.43億元，總賣出金額為5,969.28億元，買超為70.15億元，另統計自2021年年初至5月28日止，外資總買進金額為9兆3,110.51億元，總賣出金額為9兆6,699.77億元，累計賣超為3,589.26億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆8,037.28億元新台幣，占全體上市股票市值的44.21%，較5月21日的22兆745.86億元新台幣，增加7,291.42億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進263,092千股，賣出121,454千股，買超141,638千股。

第二名：陽明：買進488,357千股，賣出401,329千股，買超87,028千股。

第三名：中信金：買進219,187千股，賣出163,758千股，買超55,429千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進254,340千股，賣出329,752千股，賣超75,412千股。

第二名：友達：買進381,463千股，賣出428,396千股，賣超46,933千股。

第三名：群創：買進471,861千股，賣出517,616千股，賣超45,755千股。