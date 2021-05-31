臺灣企銀Q1放款成長.利差水準擴大 拚拓展多元獲利

臺灣企銀今(31)日舉行線上法人說明會， 由副總經理張佑銘主持，公布2021年第一季營運概況， 獲利能力合併稅前淨利新臺幣12.98億元，較去年同期減少2. 44億元，資產品質部分，逾放比0.51%、備抵呆帳覆蓋率23 8.49%。

會計處處長周玉娟指出，2021年第一季合併提存前稅前淨利23 .98億元，與去年同期水準相當， 主要反映該行放款業務推展有成及利差水準逐漸擴大，2021年第 一季總放款營運量較去年同期成長7.31%， 總存放利差及淨利差分別為1.28%及0.96%， 分別較前一季增加4個bp及5個bp，惟合併稅前淨利12.98 億元較去年同期減少2.44億元， 主要是考量疫情仍具有不確定性， 增提備抵呆帳以提高本行風險承擔能力。

近期國內疫情升溫，為降低疫情對臺灣企銀造成的影響， 該行立即啟動疫情指揮小組應變，展開異地備援、 分層辦公及居家辦公等措施，同時也密切注意疫情發展， 滾動式檢視並調整應變措施，目前該行營運穩定。

值此動盪之際，該行持續堅守中小企業專業銀行的使命， 力挺紓困貸款推動，協助受疫情衝擊的中小企業取得活水資金。 臺灣企銀表示，除中小企業核心業務外， 也將積極開拓多元獲利管道，同時因應趨勢發展數位金融， 多面向推升獲利動能，厚植銀行獲利基礎， 並在法令遵循的情況下衝刺業務。

臺灣企銀分析，雖部分國家疫情再度升溫， 加上國際貿易爭端持續干擾全球經貿，不確定因素仍然存在， 然而隨各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案， 全球經濟將加速復甦，台商回流與跨國大廠加碼投資臺灣， 有實質置產需求，將有助於推動相關放款業務， 臺灣經濟中長期發展前景偏向穩健樂觀。

臺灣企銀近年亦致力發展綠色金融，主辦多筆綠能、 風電產業等大型聯貸案及發行綠色債券，為永續綠能在地化盡心力； 同時該行落實節能減碳政策，制定各項節水節電措施， 陸續規劃於中南部分行屋頂建置太陽能發電設備，減碳效能可期。 張佑銘表示，該行目前正積極針對簽署支持並導入TCFD結構及依 循SASB行業準則揭露ESG執行成效進行規劃， 今年股東會也期望能增加獨立董事席次， 強化董事會職能及功能性委員會運作，落實公司治理以健全經營， 達成永續發展目標。