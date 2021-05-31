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中華電信「hiBox電子郵件簽章」因應遠距辦公 為企業電子郵件 打造更安全的資安防護

By 台灣英文新聞
2021/05/31 17:09
中華電信「hiBox電子郵件簽章」因應遠距辦公 為企業電子郵件 打造更安全的資安防護

疫情嚴峻使得遠距辦公需求增加，企業使用電子郵件進行訊息交流與溝通，已成商務常態，也因此容易成為駭客攻擊的目標。有鑑於此，中華電信推出「hiBox電子郵件簽章」服務，協助企業降低使用電子郵件導致的資安風險，讓企業透過S/MIME標準協定，以實名制電子憑證，對電子郵件進行數位簽章，提昇企業及個人對外發送郵件的可靠性與信賴度。

商務電子郵件詐騙、APT社交攻擊手法日新月異，其中不乏釣魚郵件、木馬病毒到處蔓延，讓人防不勝防，而中小企業與民眾更是數位詐騙重災區。中華電信運用實名制S/MIME電子郵件專屬憑證，透過「hiBox電子郵件簽章」服務，由管理者統一匯入憑證並設定啟用，帳號啟用後，每次使用者寄發郵件皆透過hiBox全能信箱後端系統自動進行郵件簽章，直接認證寄件者個體的唯一性，故對於需要證明電子郵件的不可否認性(Non-Repudiation) 的政府單位或企業都相當重要。目前，中華電信已協助多個政府單位與企業導入「hiBox電子郵件簽章」安全機制，提供最高等級的數位溝通管道！

「hiBox電子郵件簽章」可說是企業與個人電子郵件的守護者，能快速向收件者證明郵件來源誠信可靠、防止內容竄改、提升收件人開信率、降低民眾被詐騙風險。透過實名制簽章，成功向收件者證明郵件來源與組織，且適用於Outlook、Mac/iOS Mail、Gmail等郵件服務，可說是企業商務郵件管理的最佳防護選擇。

即日起申請「hiBox電子郵件簽章」服務，享有9折優惠，更多訊息可撥打免費客戶服務電話0800-080-365，或詳閱官網：https://w3.hibox.hinet.net/iwc_static/c11n/allDomain/layout/login/zh-tw/Profile_securemail.html

更新時間 : 2021-05-31 23:45 GMT+08:00

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