巴塞隆納春之聲音樂節10國共襄盛舉　台灣血肉果汁機、緩緩樂團台北連線演出

台灣台語金屬搖滾樂團血肉果汁機將於西班牙巴賽隆納春之聲音樂節連線演出（圖/血肉果汁機＿貴人散步音樂節提供） 台灣台語金屬搖滾樂團血肉果汁機將於西班牙巴賽隆納春之聲音樂節連線演出（圖/血肉果汁機＿貴人散步音樂節提供）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）台灣三個樂團將於西班牙巴塞隆納春之聲音樂節線上演出，節目需購票觀賞。

自2001年起在巴塞隆納開始舉辦，西班牙巴塞隆納春之聲音樂節是南歐最重要的音樂節，今年因疫情影響，將於6月2日至4日線上展開，我國有緩緩、Go Go Machine Orchestra及血肉果汁機等3組樂團代表線上參演，在三天三夜音樂節期間不間斷放送台灣音樂！

今年是台灣第4次參加春之聲音樂節專業展演單元（Primavera Pro），歷年來有落差草原、漂流出口、the Fur.、Meuko !Meuko!及雷擎等樂團參與演出，廣受各界好評，也培養西班牙當地許多喜好台灣音樂的樂迷。

今年受疫情影響，音樂節改為線上展演的方式舉行，共有來自西班牙、義大利、波蘭等10個國家、40個樂團參加，文化部駐西班牙代表處文化組與大會合作，帶來台灣樂團緩緩、Go Go Machine Orchestra及血肉果汁機的Live Sessions節目。



音樂節預告短片（影/Youtube）

春之聲音樂節旨為打造全球音樂產業的交流平台，廣邀各國巡演經紀人、音樂節節目總監、唱片及演唱會製作公司、獨立或跨國專業音樂製作人、流行音樂媒體及公私立藝文機構等與會；BBC、NY Times 等歐美重要媒體也都會採訪此一盛會。

本次播放的 Live Session影片，循著上午、下午及夜晚的時序，清晨緩緩在台北的質感植物店開唱，下午Go Go Machine Orchestra在松山菸廠演出，夜晚則是血肉果汁機在西門町震撼全場的表演，呈現台灣不同的市景樣貌以及日常生活。

即將登台的三個樂團各具特色，緩緩於民謠基底中加入瞪鞋、硬地搖滾、電子等元素，時而溫暖時而暴烈，Go Go Machine Orchestra結合當代、古典與電子音樂，血肉果汁機則是台語金屬搖滾。

在音樂節結束後，3個樂團的演出也會接續於6月中旬在文化部駐西班牙代表處文化組「Cultura Taiwán 」Youtube頻道及貴人散步音樂節「LUC UP !」Youtube頻道免費放映。

西班牙巴塞隆納春之聲音樂節專業展演單元（Primavera Pro）

◎時間：2021年6月2日(三)至4日(五)-須購票觀賞

◎巴塞隆納春之聲音樂節專業單元官網連結：https://www.primaverasound.com/es/barcelona/primavera-pro

◎文化部駐西班牙代表處文化組「Cultura Taiwán 」Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCTMxDVKXBvRNMd4ZN-aY-Bg

◎貴人散步音樂節「LUC UP ! 」Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UC1Bao8dwkVZgzXFU0IMbcRA