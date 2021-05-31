巴塞隆納春之聲音樂節10國共襄盛舉　台灣血肉果汁機、緩緩樂團台北連線演出

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）台灣三個樂團將於西班牙巴塞隆納春之聲音樂節線上演出，節目需購票觀賞。
自2001年起在巴塞隆納開始舉辦，西班牙巴塞隆納春之聲音樂節是南歐最重要的音樂節，今年因疫情影響，將於6月2日至4日線上展開，我國有緩緩、Go Go Machine Orchestra及血肉果汁機等3組樂團代表線上參演，在三天三夜音樂節期間不間斷放送台灣音樂！
今年是台灣第4次參加春之聲音樂節專業展演單元（Primavera Pro），歷年來有落差草原、漂流出口、the Fur.、Meuko !Meuko!及雷擎等樂團參與演出，廣受各界好評，也培養西班牙當地許多喜好台灣音樂的樂迷。
今年受疫情影響，音樂節改為線上展演的方式舉行，共有來自西班牙、義大利、波蘭等10個國家、40個樂團參加，文化部駐西班牙代表處文化組與大會合作，帶來台灣樂團緩緩、Go Go Machine Orchestra及血肉果汁機的Live Sessions節目。
音樂節預告短片（影/Youtube）
春之聲音樂節旨為打造全球音樂產業的交流平台，廣邀各國巡演經紀人、音樂節節目總監、唱片及演唱會製作公司、獨立或跨國專業音樂製作人、流行音樂媒體及公私立藝文機構等與會；BBC、NY Times 等歐美重要媒體也都會採訪此一盛會。
本次播放的 Live Session影片，循著上午、下午及夜晚的時序，清晨緩緩在台北的質感植物店開唱，下午Go Go Machine Orchestra在松山菸廠演出，夜晚則是血肉果汁機在西門町震撼全場的表演，呈現台灣不同的市景樣貌以及日常生活。
即將登台的三個樂團各具特色，緩緩於民謠基底中加入瞪鞋、硬地搖滾、電子等元素，時而溫暖時而暴烈，Go Go Machine Orchestra結合當代、古典與電子音樂，血肉果汁機則是台語金屬搖滾。
在音樂節結束後，3個樂團的演出也會接續於6月中旬在文化部駐西班牙代表處文化組「Cultura Taiwán 」Youtube頻道及貴人散步音樂節「LUC UP !」Youtube頻道免費放映。
西班牙巴塞隆納春之聲音樂節專業展演單元（Primavera Pro）
◎時間：2021年6月2日(三)至4日(五)-須購票觀賞
◎巴塞隆納春之聲音樂節專業單元官網連結：https://www.primaverasound.com/es/barcelona/primavera-pro
◎文化部駐西班牙代表處文化組「Cultura Taiwán 」Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCTMxDVKXBvRNMd4ZN-aY-Bg
◎貴人散步音樂節「LUC UP ! 」Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UC1Bao8dwkVZgzXFU0IMbcRA