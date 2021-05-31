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台灣防疫優先！任立渝期望低調告別50年氣象主播生涯

詹怡宜：任立渝1968年就進了中央氣象局當預報員，在1993年自氣象局退休前，他一直是氣象局代表性發言人，這位傳奇主播人生中播報過大約500次颱風資訊。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 15:18
知名氣象主播任立渝。(照片截取自TVBS youtube)

知名氣象主播任立渝。(照片截取自TVBS youtube)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）76歲的氣象主播任立渝將於今(31)日播報生涯最後一次氣象後，光榮退休，TVBS新聞部副總詹怡宜在臉書以「和一個傳奇說再見」證實此事，她並認為這位「知名長輩」站在天氣圖前的播報模樣，呈現出的是嚴謹的專業、敬業的用心、與不浮誇實事求是的態度，這些剛好就是新聞媒體最該有的價值。

詹怡宜表示，很多人都跟任立渝說「我們都是看你的氣象長大的」、「我媽媽也是，只聽你報氣象」，她覺的很合理，因為任立渝1968年就進了中央氣象局當預報員。在1993年自氣象局退休前，他一直是氣象局代表性發言人。退休後，「任立渝在電視上預報氣象真的有半世紀那麼久」，她表示，這位傳奇主播人生中播報過大約500次颱風資訊。

對於這位口中的「知名長輩」，詹怡宜回憶自己剛進新聞圈時聽過老攝影聊這號人物，說採訪任立渝最輕鬆，遞支麥克風給他說請講20秒就20秒、50秒就50秒，幾乎不差。

詹怡宜接著分享，任立渝主播剛到TVBS上班不久，發生了日本311大地震。自己想找他救急卻遭到拒絕，全因他強調，其專長是天氣預報，地震非他的領域，更堅持拒絕「漫談」，就連極端氣候全球暖化這類的，他也只肯講透過資料精確研判的「天氣預報」，因為他只能說自己有把握的專業領域。

詹怡宜猜想，這就是任立渝歷經半世紀一直讓人信賴的原因。

任立渝除了展現氣象專業外，他還有個貼心舉動，那就是請休年假之前「先確認那段期間天氣不會有大變化」，詹怡宜表示，退休的想法也是提早就說了，已經很配合地延了一次。疫情中不好再延，5月31日今天最後一天。任立渝說，「疫情中大家不注意這個，剛好我就靜靜退吧。」這可能正好符合他低調的性格。

雖然「說再見難免遺憾」，詹怡宜表示，任立渝站在天氣圖前的播報模樣，呈現出的是嚴謹的專業、敬業的用心、與不浮誇實事求是的態度，她認為這些剛好就是新聞媒體最該有的價值。
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