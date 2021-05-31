【保持冷靜】台北醫院急診外搭棚引熱議　台灣指揮中心澄清：病患入院前須採檢•並非在戶外治療

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(爆料公社影片截圖) 指揮中心副指揮官陳宗彥, 上午召開臨時記者會, 澄清影片內容 (直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情嚴峻之際，網路流傳一段影片指, 位於新莊的衛福部台北醫院在急診室外搭棚，並設有病床，引起網友熱議。

指揮中心今天(5/31) 上午11:30特別舉行臨時記者會, 提出4點澄清，強調影片中拍的是入院前等待檢驗結果的病患，屬於分艙分流措施, 並非在戶外進行治療。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻之際，昨(5/30) 晚上有網友上傳影片稱，在台北醫院急診室外有5名患者躺在通道棚架下的病床，由身著防護裝備的醫護治療照護，引發網友討論, 有些網友情緒相當激動。

中央流行疫情指揮中心今天上午臨時召開記者會，醫療應變組副組長王必勝表示，該影片恐有誤導民眾之虞，必須澄清。

王必勝說，因應疫情，全國醫院的病患進入急診前會進行抗原快篩，採檢陰性才能進入急診；住院患者則一律要採檢PCR核酸檢測陰性。

王必勝強調，一旦確診者進入醫院會造成許多麻煩，也造成醫療資源不必要的損耗，因此必須採取檢驗措施，主要是保全住院病人、醫護人員與醫療資源，但檢驗就必須花費時間等待。

針對台北醫院狀況，王必勝提出4點澄清:

首先，影片拍攝處屬急診院區內，並非在路邊；其次，並非在戶外治療，僅是等待檢驗結果；另希望病人等待時可遮風避雨，也可躺臥休息，並有醫護看照，因此搭棚；最後，台北醫院醫療量能充足，並非量能不足到戶外治療。

指揮中心副指揮官陳宗彥提到，他自己也收到轉傳影片，但盼外界不要誤解，這是台北醫院執行分艙分流作業，所採取的必要措施，是為了保全醫院量能，以及保護病人與醫護安全。

針對網友在臉書社群貼衛生福利部台北醫院醫護在戶外遮棚下救治病患引議論， 部立台北醫院今天(5/31) 澄清表示， 為維護病人安全並杜絕院內感染風險，才會在戶外先採檢再入院治療。

有網友在臉書「爆料公社」張貼影片，畫面中部立台北醫院大門口外通道棚架下的病床，有患者接受多名全副防護裝備醫護的治療，尤其是醫護還在大雨中掃除地面積水畫面，引起網友議論。

部立台北醫院今天聲明表示，武漢肺炎疫情嚴峻，院方配合中央流行疫情指揮中心規定，於5月16日停止與延後非緊急手術、檢查與治療，並採用分艙分流的緊急做法。

中央社引述院方表示，所有病人於入急診室前一律先採檢抗原檢測，陰性即入急診；住院前一律先接受PCR核酸檢測，採檢結果為陰性者才能進入病房治療。

因此，病患在等待採檢結果前均於急診室旁鷹架下的「院區內臨時等待區」，並非網傳的大馬路上，有醫護人員即時觀察生命徵象，以維護病人安全並杜絕院內感染風險，若病人採檢結果為陽性，則依照傳染病防治法依據病症狀況安排住院隔離。

院方表示，專責收治COVID-19病人床位共72床，目前並無「無法收治病人之狀況」，也無病人久候的情形，今天會在帳篷區外加設遮雨簾，以維護病人隱私，並對因此造成社會觀感不佳及民眾恐慌，院方深感歉意，也會虛心接受大眾批評。