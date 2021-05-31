推動民主還是介入戰爭？ 臉書推特演算法封鎖親巴勒斯坦言論

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）社群網站巨頭臉書（Facebook）與推特（Twitter）在以、巴爆發衝突後數日，接連承認錯誤封鎖或限制數百萬與以巴危機相關的親巴基斯坦推文或帳號。華盛頓郵報指出，社群網站演算法不中立，科技成左右政治之因素。

以色列與巴勒斯坦交火，許多當地人士在社群網站上發布消息與評論，向全世界傳遞一手資訊、表達觀點或為己方立場辯護。然而，臉書與推特片面封鎖的做法引發異議，遭批其服務無法讓世界透過那些當事人視角去看待這起衝突。

臉書與推特將封鎖親巴言論與帳號歸咎於AI 演算法的故障。推特表示，其演算法錯誤將衝突期間的快速推文識別為垃圾推文，而導致數百用戶被暫時鎖定，推文也無法被搜索到。臉書旗下的Instagram則給出幾個解釋，包含程式錯誤導致暫時封鎖影片上傳，以及聲稱其仇恨偵側軟體將一個關鍵標籤誤認為與某恐怖組織相關。兩家公司皆表示問題很快就得到解決，封鎖的帳戶也已恢復。然而，有部分人士表示，許多發文仍然需要審查。

華盛頓郵報指出，有言論自由與科技專家表示，本事件與「過度熱心的演算法」相關。儘管多年來科技巨頭試圖改善演算法，社群網站為攔截垃圾訊息、虛假訊息與恐怖主義所開發的系統仍然不夠成熟。演算法試圖保護卻因「過度糾正」最終「錯誤的懲罰」依靠社群網站建立支持的邊緣群體。例如，美國黑人多年來一直抱怨，討論種族的發文被AI誤判有問題是家常便飯，而受影響的人可說是求助無門。日前，美國民主黨推動《演算法正義與線上平台透明度》法案，試圖透過提升演算法與社群平台的透明度來改善演算法中存在的種族、性別等歧視，為長期遭受不公對待的群體匡扶正義。

臉書在此事件中也面臨重大公關危機，據該公司透露，上週創辦人馬克‧佐克伯（Mark Zuckerberg）派遣臉書全球事務部門負責人克萊格（Nick Clegg）與以、巴雙方領導人會面。同時，巴勒斯坦人也發起一項運動，透過在應用商店留下一星評論將臉書從排行榜打落。

民主推手今非昔比，演算法不中立成關鍵

自今年4月開始，巴勒斯坦的運動人士便開始在社群煤體平台上針對以色列不當對待舉行抗議活動，之後也利用直播揭露以色列警察衝入清真寺傷人的情況，在以色列轟炸加薩走廊時以推特發布當地慘況，最終雙方停火協議於5月20日生效。

報導指出，巴勒斯坦活動家與社運研究專家表示，社群網站幫助改變了以、巴衝突事件的進程。而對比十年前的「阿拉伯之春」，社群媒體是民主起義的關鍵，然而當時社交平台並不依賴演算法，而是基於人為判斷。「雖然有錯誤，但並發生現在這樣（大）的規模。」駐點美國加州的國際非營利組織電子邊疆基金會（ElectronicFrontier Foundation）主任約克（Jillian York）如此表示。

你有張良計，我有過牆梯。埃及媒體金字塔在線（Ahram Online）報導，一些年輕阿拉伯人已經發展出應對演算法的變通方法，包括使用一種自7世紀就未曾使用的古老阿拉伯文書寫方法。華盛頓郵報也指出，美國也有人採用類似的策略，在討論種族問題時故意拼錯 「白人 」等常見詞彙，以規避演算法審查。